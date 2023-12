¿Quien gobierna Nuevo León? Te explicamos lo que necesitas saber

Luis Enrique Orozco, quien fue nombrado gobernador interino de este estado, renunció hoy a su cargo, con el fin, según dijo de “garantizar la paz y la gobernabilidad”

El Congreso de Nuevo León informó que Luis Enrique Orozco, gobernador interino del estado desde el 2 de diciembre pasado, presentó su renuncia al cargo, luego de ser nombrado ante la licencia solicitada por el gobernador electo, Samuel García Sepúlveda.

Tras apenas dos días oficiales en el cargo, Orozco Suárez “ha decidido hacerse a un lado con el fin de que se pueda procesar el regreso de Samuel García”, señalaron las legisladoras y legisladores nuevoleoneses en un comunicado.

En una rueda de prensa, la Mesa Directiva del Poder Legislativo de Nuevo León declaró que dará trámite expedito a las solicitudes presentadas, tanto por parte del titular interino, así como la petición del gobernador que recién se retiró de su puesto.

“Como es de todos público hemos recibido la intención de Samuel García de reasumir sus labores como gobernador, y para darle certeza a esta crisis de ingobernabilidad, que nos llevó Samuel García, estamos haciendo un frente común para trabajar para y por Nuevo León”.

La decisión que tomó Luis Enrique Orozco de “hacerse a un lado”, cuenta con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló el Congreso local.

“Estamos seguros que los golpes políticos y personales que hemos recibido como Poder Legislativo por parte del Gobierno del Estado hoy terminan; y que este Poder Legislativo y este Poder Judicial que nos acompaña, haremos lo conducente para que así sea, y hoy hacemos un llamado al Poder Ejecutivo para que hagan lo propio”.

🔴 #ÚltimaHora 🔴



Luis Orozco deja gubernatura interina de #NuevoLeón para que Samuel García reasuma su cargo como gobernador del estado.



Así lo confirmó el presidente del @CongresoNL, Mauro Guerra, junto a Arturo Salinas, ahora presidente del Tribunal Superior de Justicia del… pic.twitter.com/0TGECiLBkz — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) December 4, 2023

El panista Mauro Guerra Villarreal, presidente de la Mesa Directiva, reconoció ante medios informativos locales, la capacidad tanto de Orozco como de García de cumplir con los lineamientos de la Constitución.

“Ojalá y lo vivido hasta hoy sirva de experiencia para que cada uno de los actores involucrados mejoremos como seres humanos. Tengamos la capacidad de rehacer las relaciones personales y políticas”.

El pasado 29 de noviembre, Luis Enrique Orozco fue elegido como gobernador interino por la Legislatura local, determinación que fue avalada por la SCJN. No obstante, tras su nombramiento fue acusado de “estar detrás de la oposición”, es decir, del PRI y del PAN.

Tras un fin de semana de silencio, Samuel García apareció la mañana de este lunes 4 de diciembre en el Palacio de Gobierno del estado y compartió un mensaje en X, en el que indicó que trabajará en equipo para mejorar Nuevo León.

“Quiero pedirles serenidad, estamos de vuelta, de hecho nunca me fui, porque decidí no utilizar la licencia y al no usarla reasumí funciones desde el sábado a primera hora y hoy lunes vamos a jalar como siempre”, afirmó.