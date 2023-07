Responde Sheinbaum a queja del INE

Fotografía cortesía Redacción por: Jorge Almazán







Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que las asambleas informativas de los aspirantes a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030 de la coalición Morena, PT y Verde Ecologista​​, deberán realizarse en lugares cerrados y con miembros de dichos institutos políticos, Claudia Sheinbaum enfatizó lo siguiente:

“El INE, la Comisión de Quejas, dijo ayer (sábado) que nosotros, que estamos recorriendo el país, ya no íbamos a poder hacer proselitismo. Bueno, pues si somos militantes de un partido, ¡cómo no vamos a ser proselitismo! ¿Qué quieren, que se acabe la revolución de las conciencias? Pues no, no se va a acabar la revolución de las conciencias, porque somos millones que despertamos y dijimos que tenemos que seguir concientizando al pueblo de México y a los jóvenes”.

Desde Victoria de Durango, Durango, se dirigió a los jóvenes que no vivieron, quizá, el desafuero o no vivieron el fraude del 2006 ni las luchas sociales históricas de la segunda mitad del siglo XX.

“A los jóvenes, que sigan concientizándose y conociendo la historia de nuestro país, que sigan concientizándose para que siga la revolución de las conciencias y que no haya marcha atrás en la Cuarta Transformación de la vida pública”.

En tanto, mencionó que México es un gran país, una gran nación que hoy con la Cuarta Transformación está recuperando su papel en el mundo entero.

“Somos admirados en todo el mundo, porque se recuperó la política exterior de México de defensa de los más débiles en contra de los golpes de Estado; se recuperó la esencia de nuestra historia, de nuestra Independencia, de nuestra Reforma, de la Revolución. Aquí en Durango lo saben abuelos, bisabuelos que participaron en la Revolución y sabemos lo que representa eso en el orgullo de las y los duranguenses”, agregó.

