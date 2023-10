SEDESA inicia campaña de acceso a la salud en la Cuauhtémoc

En su primer día del IAPA-BÚS brindó 50 atenciones médicas, así como estudios clínicos, pruebas de VIH y Hepatitis C, apoyo psicológico, y kits de reducción de riesgos y daños

La Secretaría de Salud (SEDESA) y el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) impulsaron una iniciativa para brindar atención médica gratuita a personas en situación vulnerable en la Alcaldía Cuauhtémoc.

A través de la campaña IAPA-BÚS se brindó atención medica en una unidad móvil que realizó 50 atenciones médicas integrales, así como estudios clínicos, pruebas de VIH y Hepatitis C, apoyo psicológico, y kits de reducción de riesgos y daños.

José Alcocer Sánchez, director del IAPA, señaló que la brecha de desigualdad que hay en algunas zonas de la alcaldía y ofrecieron cuidados médicos a quienes se encuentran en situaciones vulnerables. “Cada mes se visita un lugar prioritario en la Ciudad de México, con lo que se busca reducir la brecha de salud y desigualdad de las personas vulnerables que consumen sustancias psicoactivas”, explicó.

También se proporcionó consejería y orientación en materia de Derechos Humanos, se enfatizó en la no criminalización ni estigmatización de quienes consumen sustancias psicoactivas. “Con todas las personas que consumen sustancias psicoactivas, nuestra misión es no juzgar, no criminalizar, no estigmatizar a nadie; por el contrario, es escuchar, entender y ayudar gratuitamente”, subrayó el titular del IAPA.

La unidad móvil cuenta con tres consultorios, dos dedicados a abordar problemas de adicciones y otro para consultas médicas y psicológicas. El personal médico utiliza información respaldada por evidencia científica para educar sobre el consumo de sustancias psicoactivas, fomenta el autocuidado y reduciendo los riesgos de enfermedades asociadas.