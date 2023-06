Sheinbaum no caerá en juego de quienes quieren enfrentarla con sus compañeros

Texto: Jorge Almazán R. Fotografía: cortesía

La ex mandataria de la CDMX confesó que no va a caer en provocaciones para enfrentarla con sus compañeros aspirantes a ser el candidato de MORENA para 2024.

En Tlaxcala, Claudia Sheinbaum, aseguró que aunque hay quien busca que ella entre en debate con Marcelo Ebrard, no lo hará para evitar el “Marcelo dijo… Claudia dijo…Noroña dijo, Manuel Velasco dijo… Adán dijo…, Ricardo dijo…, yo coincido con los planteamientos (del Morena), y hay que respetar a cada uno de los compañeros, y evidentemente nosotros tenemos nuestra trayectoria, nuestras propuestas y de esta manera estamos caminando”, estos luego de ser interrogada respectó de si estaba de acuerdo con lo dicho por el ex canciller de que si no había propuestas durante la gira de los seis aspirantes a ser la o el Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030, sería “turismo”.



En un encuentro con representantes de medios de comunicación nacionales y locales, antes de los dos asambleas informativas programadas para este miércoles ante pobladores de los minicipios de Zacatelco y Apizaco, insistió en que “no quiero ni voy a entrar en debate con ninguno de los compañeros que están en este proceso, y no se trata de debatir en este momento, sino difundir los logros de la transformación y qué representa su continuidad, y por qué no debe haber regresiones”.



De hecho, fue tajante al manifestar que “es muy claro el documento que firmamos para poder participar (en el proceso), que no es el momento para el debate interno porque sólo fortalecería a nuestros adversarios políticos. En este momento nosotros esta le recorriendo el país para hacer un reconocimiento, una defensa, una difusión de lo que se ha hecho en cuatro años y medio, y que es muchísimo, lo que representa los principios del movimiento e ir recogiendo muchas propuestas para construir en su momento, las alternativas… evidentemente, en algún momento se pueden presentar debates, pero no es el momento, así se nos dijo, así lo firmamos”.

