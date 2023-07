Si fuiste notificado para una demanda, sigue estos pasos

Fotografía: cortesía

A fin de evitar que se les declare en rebeldía y se pierda un juicio por esa causa, es recomendable que aquellos que reciban una notificación de que han sido demandados por la vía civil o mercantil, contesten inmediatamente, ofrezcan pruebas o testigos a su favor, expuso la jueza Décimo Primero Civil, Alma Vázquez González, del Poder Judicial de la Ciudad de México.

“Si ellos no vienen a juicio en ese término, entonces se les acusa de rebeldía, lo que significa que el juicio va a seguir sin su presencia”, dijo la impartidora de justicia, quien consideró que esta situación se deriva de que en muchas ocasiones no se tiene para pagar a un abogado.

Recordó que para eso existe el servicio de defensoría pública, pero insistió en la importancia de que se responda en tiempo y forma la demanda, con el propósito de que el juzgador considere los hechos que se exponen en la contestación. “Si ellos tienen conocimiento del juicio y no vienen, nosotros no vamos a poder considerar sus recibos o testigos, porque no nos lo manifestaron”, enfatizó la jueza.

Infórmate al momento en nuestras redes sociales como Máspormás y conoce más del día a día de la agenda pública.