Súmate a la pachanga de 15 años de Calacas Jazz Band

La agrupación no sólo celebra su trayectoria en la escena musical independiente, también abre las puertas a tomar su proyecto como un punto de inicio en el género

Calacas Jazz Band está de fiesta, pues este año la agrupación cumple 15 primaveras de estar en la escena musical independiente. Su camino no ha sido fácil, ha estado lleno de cambios y descubrimientos incluso en su propio estilo, pero eso no ha evitado que esté lleno de satisfacciones que quedarán plasmadas en su próximo concierto del 16 de diciembre a las 20:00 horas en el Foro La Paz (Av. de la Paz 57-Piso 1, col. San Ángel).

En palabras del baterista Alejandro Hernández, llegar a este momento los tiene muy contentos porque en la escena independiente puede que sea un poco más extraño o difícil: “La verdad es que cuando iniciamos nunca pensamos que estaríamos celebrando unos 15 años, pero ha sido rápido, muy divertido, muy difícil y muy entretenido”.

Para entender ello, hay que recordar que la banda mexicana de hot jazz surgió de un proyecto que algunos de los integrantes crearon en la Escuela de Música DIM. A partir de ahí se lanzaron a la calle a tocar covers que los hicieron cosechar sus primeros contactos, con los cuales llegaron a fiestas, bares, la radio y hasta festivales.

Su debut se dio en 2008, pero su primer álbum, Gracias por cooperar, saldría hasta 2010. Con el tiempo también vendría el salto de los temas en inglés a las letras en español.

“Se hizo una adaptación de una canción estándar de jazz llamada ‘I Can’t Give You Anything but Love’ y la verdad es que fue muy bien recibida”, recuerda el músico, “después de eso decidimos hacer más experimentos y cantar en español empezó a ser más común para nosotros”.

Otro punto clave fue la invitación que recibieron por parte de la Cineteca Nacional para sonorizar una película muda (El ring, de Alfred Hitchcock); de ahí empezaron a generar música original. Ya en su siguiente faceta aterrizaron más en el jazz fusión con la música tradicional mexicana, que es notorio en su cuarto álbum, Rosa mexicano.

“(El principal reto ha sido) Ventilar la inspiración de la cual llegan las canciones […], inevitablemente reflejan muchas de las cosas que hemos vivido y eso es un poco extraño para una banda de jazz. Yo no nos veo como una, la verdad”, confiesa de forma risueña Hernández.

Al respecto de esto último, se refiere a que más que “tomarse muy en serio el trabajo” han buscado pasarla bien. Eso convierte a Calacas Jazz Band en un perfecto punto de inicio para acercarse al género, considera.

Al igual que ahora en su música, el grupo busca que su celebración tenga el toque tradicional con todo y chambelanes. Pero la sorpresa más destacada es que aprovecharán la gran noche para estrenar cinco nuevos temas que darán paso a su quinto disco de estudio. Estos serán una mezcla de todo lo que han grabado anteriormente y, de hecho, se inclinan más por el estilo de big band, aunque no faltará un poco de bolero (que acaba de ser nombrado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco).

Foto: Andrea de la Torre