Tu navaja suiza chilanga ahora cabe en el celular

Por Saúl Hernández

Vivir en la CDMX es aceptar el reto diario de improvisar: hoy toca lluvia, mañana marcha y pasado mañana un cierre inesperado que nadie vio venir. Porque aceptémoslo: andar en esta ciudad implica saber por dónde no pasar porque hay manifestación, checar si el Metro ya va lleno, reportar un bache traicionero o pedir ayuda cuando algo no anda bien.

Es ahí donde entra la App CDMX. No se trata sólo de una aplicación más ocupando espacio en tu celular: es el intento más serio de poner a la ciudad, con toda su complejidad, en la palma de tu mano.

A decir de Angel Tamariz, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), dependencia capitalina encargada de la aplicación, esta herramienta es una “súper app” que concentra en un sólo lugar todo lo que necesita la gente para moverse en esta jungla de concreto, en lugar de tener una aplicación para cada servicio o problemática urbana.

“La App CDMX es un complemento digital para todo chilango y toda chilanga. Te complementa transportarte por la ciudad, te complementa el buscar actividades culturales, te complementa tu seguridad, te complementa tu comunicación con el gobierno, te complementa tener toda tu documentación, te complementa conocer el clima… Y no sólo para los chilangos, también es una herramienta útil para los mexiquenses que vienen [a la capital]”, explica el funcionario en entrevista con Chilango Diario.

Al preguntarle cómo imagina a esta plataforma en 2030, Tamariz tiene la meta clara: junto con el chat de Locatel, serán el principal medio de comunicación entre el gobierno capitalino y los chilangos.

“La ciudadanía va a encontrar en la App CDMX la mejor herramienta para cualquier tipo de comunicación y trámite con el gobierno de la ciudad y va a ser la herramienta que todo mundo tenga descargada para disfrutar de ella”. Se convertirá, por tanto, en una especie de navaja suiza para la vida citadina, aunque desde ahora ya lo es.

Múltiples funciones en una sola app

La aplicación cuenta con una interfaz bastante amigable, colores llamativos e íconos fácilmente reconocibles que vuelven sencilla la navegación. Actualmente tiene seis módulos: Vehículos, Movilidad, Cultura y entretenimiento, Salud y bienestar, Seguridad y Reporte ciudadano. Esto el lo que puedes hacer en cada uno de ellos:

Vehículos: registra hasta cinco autos con placas de la capital y consulta para cada uno información de los días que no circula, adeudos y multas, la próxima verificación, la caducidad de la tarjeta de circulación o en qué corralón se encuentra si es que un día se lo lleva la grúa.

registra hasta cinco autos con placas de la capital y consulta para cada uno información de los días que no circula, adeudos y multas, la próxima verificación, la caducidad de la tarjeta de circulación o en qué corralón se encuentra si es que un día se lo lleva la grúa. Movilidad: si viajas en transporte público, recarga tu Tarjeta de Movilidad Integrada o aborda con tu nueva tarjeta virtual desde tu celular (esta opción por el momento sólo está disponible para dispositivos Android y Huawei). Además, en un mapa interactivo personaliza tus rutas para ir al trabajo o la escuela y los medios que usas para hacerlo; la herramienta te enviará notificaciones si es que existe alguna incidencia en tu ruta. Cuenta con información actualizada del Metro, Metrobús, Cablebús, Tren Ligero, Trolebús, Ecobici y sitios de taxi; y recién incorporó la información en tiempo real del Mexicable, el Mexibús y el Tren Interurbano México–Toluca (para los que vienen desde el Estado de México).

si viajas en transporte público, recarga tu Tarjeta de Movilidad Integrada o aborda con tu nueva tarjeta virtual desde tu celular (esta opción por el momento sólo está disponible para dispositivos Android y Huawei). Además, en un mapa interactivo personaliza tus rutas para ir al trabajo o la escuela y los medios que usas para hacerlo; la herramienta te enviará notificaciones si es que existe alguna incidencia en tu ruta. Cuenta con información actualizada del Metro, Metrobús, Cablebús, Tren Ligero, Trolebús, Ecobici y sitios de taxi; y recién incorporó la información en tiempo real del Mexicable, el Mexibús y el Tren Interurbano México–Toluca (para los que vienen desde el Estado de México). Cultura y entretenimiento: checa toda la cartelera de eventos de la Secretaría de Cultura y ahora también de las Utopías.

checa toda la cartelera de eventos de la Secretaría de Cultura y ahora también de las Utopías. Salud y bienestar: consulta los servicios de la Clínica Condesa (institución especializada en el diagnóstico y tratamiento del VIH y enfermedades de transmisión sexual) así como todas las actividades de salud preventiva que hay en las Utopías.

consulta los servicios de la Clínica Condesa (institución especializada en el diagnóstico y tratamiento del VIH y enfermedades de transmisión sexual) así como todas las actividades de salud preventiva que hay en las Utopías. Seguridad: conoce las ubicaciones de las cámaras del C5 y los Ministerios Públicos cercanos a ti o comunícate con los policías asignados al cuadrante donde vives. La app también cuenta con un botón de emergencia que al apretarlo notificará a la policía tu ubicación para que recibas asistencia lo antes posible.

conoce las ubicaciones de las cámaras del C5 y los Ministerios Públicos cercanos a ti o comunícate con los policías asignados al cuadrante donde vives. La app también cuenta con un botón de emergencia que al apretarlo notificará a la policía tu ubicación para que recibas asistencia lo antes posible. Reporte ciudadano: denuncia delitos, el extravío de un documento, casos de corrupción de servidores públicos o fallas en servicios urbanos (falta de agua, alumbrado público, poda de árboles, baches, mantenimiento a semáforos, entre otros).

Finalmente, la herramienta te permite portar de forma digital documentos como tu licencia de conducir o tu tarjeta de circulación (que son tan válidas como si las llevaras en físico), conocer el pronóstico del clima y la calidad del aire, localizar los puntos de WiFi gratuitos cercanos a tu ubicación e interactuar con el ajolotito Xoli, un chatbot de Locatel para atención ciudadana.

De la fragmentación a la unificación

Antes de que existiera la primera versión de la App CDMX, el caos digital estaba a todo lo que daba. Según el reporte Transformación digital: el modelo de la Ciudad de México , en 2018 había más de 45 apps distintas para trámites y servicios públicos. ¿El problema? Ni la más popular pasaba de las 100,000 descargas en una metrópoli donde viven más de 22 millones de personas si contamos la zona conurbada del Estado de México.

Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la jefatura de Gobierno, nació la ADIP, una institución que se propuso poner orden en el desorden y juntar todas esas aplicaciones en una sola plataforma, fácil de usar y accesible para todo mundo. No fue cosa sencilla: implicó una coordinación inédita entre dependencias de todo tipo, desde transporte hasta salud.

Para que la app realmente funcionara, tenía que hablar en tiempo real con distintos sistemas y bases de datos. Eso obligó a desarrollar APIs comunes y esquemas de seguridad bien armados, con tal de que la información fuera confiable y estuviera protegida.

“Esta primera versión de la aplicación se centró en integrar servicios web existentes y proporcionar información relevante sobre transporte público, actualizaciones meteorológicas y servicios comunitarios, estableciendo una base sólida sobre la cual se construirían futuras funcionalidades”, indica el documento escrito por José Merino, primer titular de la ADIP, y Mariano Muñoz del Olmo, quien también laboró en la institución.

La app se lanzó en un tiempo récord y con sólo una persona a cargo. Más adelante tuvo que rehacerse para mejorar su diseño y experiencia de usuario, ahora sí con un equipo de cuatro personas. Hoy, explica Ángel Tamariz, el desarrollo de la plataforma involucra a un equipo de 25 miembros, entre quienes trabajan de tiempo completo y quienes colaboran en distintos proyectos de la ADIP.

Con el paso del tiempo fue creciendo y sumando funciones. Durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, incorporó un módulo para consultar la disponibilidad hospitalaria, dejando claro que la plataforma podía adaptarse a las circunstancias y responder cuando más se necesitaba.

De cara al Mundial y la IA

Angel Tamariz destaca que la aplicación se actualiza constantemente. En diciembre pasado salió la versión 4.0 y la idea es sacar actualizaciones con nuevas funcionalidades cada dos meses. Los módulos se crean con base en las necesidades que el equipo de la ADIP va detectando entre los usuarios o a solicitud de alguna dependencia gubernamental.

Lo que viene en lo inmediato es la incorporación del pago de servicios desde la app (como el agua o el predial y cualquier línea de captura) y la renovación de la tarjeta de circulación. Y como ya se viene el Mundial, la herramienta tendrá una versión en inglés y en chino, así como ajustes para facilitar el uso de personas extranjeras. “Vamos a valorar otros idiomas, pero por lo menos esos los tenemos hasta ahorita claros”, indica el funcionario.

No podía faltar la incorporación de herramientas de inteligencia artificial. En el marco de la justa deportiva se añadirá un chatbot de turismo que dará sugerencias al usuario de actividades para hacer en la ciudad. “Y así como eso, seguramente ya va a ser ineludible, vamos a estar integrando funciones con IA dentro del marco del uso responsable de los datos y de la información que se recopile con la aplicación”.

En una urbe donde todo cambia de un momento a otro, la App CDMX se ha vuelto una herramienta clave para no andar a ciegas. No resuelve todos los problemas de la vida chilanga, pero sí ayuda a moverte mejor, estar informado y tener a la ciudad, con todo y su caos, en la bolsa del pantalón. Porque en la CDMX, sobrevivir también es saber usar bien el celular.

