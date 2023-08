“Unidad, indispensable para el movimiento de Transformación”, señala Sheinbaum

Desde Izúcar de Matamoros, Puebla, Claudia Sheinbaum advirtió que “la unidad en nuestro movimiento es indispensable, pero no sólo la unidad por la unidad, es la unidad con el pueblo de México, porque esa unidad no se puede romper de ninguna manera, porque si no, acabaría con el movimiento de transformación”.

En la llamada “Puerta de la mixteca poblana”, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador “cambió la forma de gobernar al regresar a 8 mil personas del Estado Mayor Presidencial al ejército, y lo más importante, dejó de gobernar para unos cuantos y lo ha hecho para el pueblo de México al separar el poder público y el privado”.

Puntualizó que en su movimiento no quieren que haya marcha atrás, “sabemos que este es el rumbo, ya que la transformación también está con las mujeres, y por eso decimos que ‘transformación’ también significa ‘tiempo de mujeres’”.

Subrayó que el fin de la Cuarta Transformación es no dejar de luchar “porque no se trata de llegar a un cargo por llegar a un encargo, sino de seguir luchando por el bienestar del pueblo de México, por los derechos de las y los mexicanos, por la soberanía de nuestra nación, por nuestra historia, por nuestra gente, y por por eso la continuidad quiere decir que vamos a garantizar y a seguir fortaleciendo la educación, salud y otros temas, como derechos”.

Finalmente, dijo que “nosotros luchamos por derechos, por bienestar, por democracia y con dignidad y no por buscar privilegios, que regrese el México del pasado, y por eso siempre vamos a llamar a la unidad en nuestro movimiento”.

Fotografía: cortesía

