Vacaciones de verano: cómo sacar el máximo provecho a tu dinero

Los Mejores Consejos de Expertos para Ahorrar en tus Vacaciones

Con el inicio de las ansiadas vacaciones de verano, el grupo hotelero líder a nivel mundial, Accor, comparte valiosas recomendaciones de expertos para que saques el máximo provecho a tu presupuesto de viaje:

Reserva directamente en la página del hotel: al hacer tu reservación directamente en la página del hotel, obtendrás los mejores precios, una reserva segura con tarifas claras e impuestos incluidos, evitando sorpresas al llegar. Además, tendrás mayor flexibilidad para negociar cambios de fechas sin penalización en caso de que sea necesario reprogramar tu viaje.

Sigue los hoteles de tu interés en Redes Sociales: se sugiere seguir a tus hoteles preferidos en redes sociales para estar atento a ventas especiales y obtener así el mejor precio posible, incluso en temporadas altas. Además, si tienes dudas, podrás contar con un servicio personalizado a través de mensajes directos donde el personal del hotel te responderá rápidamente para ayudarte en tu reserva.

Aprovecha los programas de fidelidad: afíliate a los programas de fidelidad y recompensas de grupos hoteleros, ya que suelen ofrecer promociones exclusivas para miembros y descuentos interesantes al inscribirte. La mayoría de estas membresías. Además, al afiliarte, no olvides preguntar por beneficios adicionales como upgrades, early check-in o late check-out, que podrían estar disponibles para ti.

Asimismo, aquí te compartimos estos consejos que serán de utilidad:

Aprovecha tarifas no flexibles y no reembolsables: si ya tienes definida la fecha de tu viaje, reserva con tarifas no flexibles y no reembolsables, ya que suelen ser las más económicas.

Opta por Hoteles con Desayuno Incluido: aunque sea un desayuno básico, reservar en hoteles que incluyan esta comida te permitirá ahorrar en un alimento al día y destinar ese presupuesto a otros gastos del viaje.

Ubicación Estratégica: antes de elegir tu hotel, analiza cuidadosamente su ubicación. Opta por aquellos cercanos a lugares emblemáticos que puedas visitar caminando o con fácil acceso a transporte público, lo que te ahorrará tiempo y dinero en traslados.

Como dato adicional, no olvides consultar al personal del hotel sobre recomendaciones para actividades, lugares para comer y más. En ocasiones, los alojamientos tienen alianzas con establecimientos del destino que ofrecen descuentos, lo que te permitirá cuidar tu bolsillo mientras disfrutas de unas excelentes vacaciones de verano. Con estos sabios consejos, podrás planificar unas vacaciones inolvidables sin comprometer tu presupuesto.



