Voces, tejidos y tambores denuncian la violencia contra las mujeres

Contingentes de mujeres marcharon este 25 de noviembre para hacer conciencia sobre el abuso infantil, la violencia vicaria, los feminicidios y el conflicto en Palestina

Por Katya López Cedillo

Un tejido rojo pendía de los enrejados que cubren la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Fue la intervención artística Sangre de mi Sangre, una exposición de cerca de 300 metros cuadrados que cubrió la rotonda de Avenida Paseo de la Reforma, en la CDMX, como una expresión que el pasado sábado formó parte de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Tejedoras de distintas entidades del país enviaron sus piezas para integrarlas a esta intervención, mientras artistas de la capital del país y del Estado de México llegaron a la glorieta a crear más tejidos para unirlos a la magna obra.

“‘Sangre de mi Sangre’ es esta intervención en la que cada persona teje más o menos un metro y se suma lo que tenemos en Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Zacatecas o San Luis Potosí; este tejido es una manera de protesta”, comentó Natalia, quien coordina a las tejedoras que colaboran con la Colectiva Hilos, quienes vistieron de rojo al monumento. “Con esta intervención queremos mostrar el dolor que hemos vivido en esta lucha, con más de 11 mujeres asesinadas al día y miles de desaparecidas”.

“Representamos esta sangre que se ha derramado, esta sangre que se quiere olvidar; sangre por la que no hay justicia, ni se le da una memoria digna y no vamos a dejar de pedir un cambio para este México feminicida”, agregó Sonia López, cuya sobrina, Fátima Cecilia Aldrighetti Antón, fue asesinada.

Las artistas comenzaron a hilvanar desde temprano mientras llegaban otras agrupaciones, como las integrantes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, cuya fundación en 2021 contribuyó a establecer organismos similares en Colombia y Argentina.

“Este movimiento trabaja desde el amor. No queremos lastimar a nadie, ni buscar hacerle daño a nadie como lo hacen hacia nosotras; el amor a nuestros hijos es lo que nos motiva porque al final la violencia vicaria se ejerce contra las mujeres pero especialmente contra las infancias que quedan impedidas de ver a sus mamás, a través del uso de recursos jurídicos, porque puedes tener órdenes de restricción o demandas de actos que no cometiste, aunque tú no hayas hecho nada malo y tu ex pareja decida que no eres buena mamá o no quiere que formes parte de la vida de tus hijos […] al final del día se ejerce esta violencia contra las mujeres pero también contra las infancias”, explicó Jessica Muñoz, quien tiene más de un año sin ver a su hija.