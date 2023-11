Pictoline llega a la TV con La vida secreta de tu mente

El famoso medio de información ilustrada lleva su sueño de crear una serie animada apta para todo tipo de público a HBO Max y Cartoon Network, con la colaboración del estudio tapatío Mighty Animation

Si se trata de informarse de manera accesible e ilustrada, Pictoline es el referente. Desde que surgió en 2015, se ha dedicado a hacer más “digeribles” las noticias y artículos de divulgación que nutren las redes sociales. Tras consolidarse, era lógico que diera otros pasos hacia diferentes formatos. Así fue como llegó en 2022 el videojuego para dispositivos móviles Dilemo y ahora se estrena su miniserie La vida secreta de tu mente.

Esta reúne todas esas dudas que tienes sobre tus pensamientos y comportamientos. Si tienes una vocecita que te dice qué hacer y no sabes de dónde viene o te has preguntado por qué te cuesta tomar decisiones, la respuesta está aquí. Está basada en el libro best seller La vida secreta de la mente, del reconocido neurocientífico Mariano Sigman, cuya información se combina con el toque humorístico y el estilo gráfico que tanto caracteriza a la marca del cerdito con bandera.

Ceri es el personaje encargado de llevarnos por la aventura al interior de nuestras cabezas. En cinco episodios nos adentramos en temas como los sueños, el inconsciente, las decisiones, los sesgos y el pesimismo; todo ello en compañía de la voz de la actriz y cantante Tessa Ía.

Y a pesar de que Pictoline ha alcanzado a muchas audiencias, principalmente jóvenes, en esta ocasión se quieren acercar a todos con sus capítulos alojados a partir de hoy en HBO Max y Cartoon Network.

De la ilustración a la animación

Desde 2020, Pictoline había comenzado a visualizar un proyecto que llegara a las plataformas Over The Top (OTT). Sólo que el primer paso era encontrar lo que a la gente le gustaría saber y, para ello, se fijaron en lo que le causaba curiosidad a su propia audiencia.

“Observamos qué tipo de publicaciones eran las que tenían un engagement muy alto y una resonancia importante en las generaciones a las que nos solemos comunicar, y vimos que todo el tema del cerebro y la salud mental estaba en boga, cada que publicábamos algo al respecto la cantidad de preguntas y respuestas era importante”, reveló en entrevista Jack Ades Cohen, presidente de Capital Digital Ventures (que engloba entre sus medios a Pictoline). Así, ¿por qué no comenzar por la mente?

“Decidimos buscar libros que por el contenido fueran interesantes, pero que no ofrecieran información ya vista o consumida de otras maneras, y vimos esa oportunidad en los best sellers de divulgación científica, que en muchas ocasiones no encuentran un espacio en la televisión”, compartió.

De esta forma arrancó el proyecto que llevó a Pictoline a presentarse ante Warner Bros. Discovery, la cual pidió ver lo que era capaz de hacer en animación. El asunto era que la marca tenía mucha experiencia en ilustración, pero no tanta en el otro campo. Fue ahí cuando intervino Mighty Animation, un estudio originario de Guadalajara que ha estado detrás de series como Rick and Morty (temporada 5) y Viking Tales.

“La realidad es que vimos un nivel extraordinario en Mighty. Independientemente de que Pictoline sea una marca enfocada en Latinoamérica, somos hechos y desarrollados en México, pensamos que el talento mexicano puede llegar y puede hacer trabajos excepcionales y, al revés, lo que queremos es promover que eso siga sucediendo en todos los sentidos”, indicó Ades Cohen.

Para LuisPa Salmón, cofundador de Mighty Animation, producir La vida secreta de tu mente consistió más en un proceso de síntesis en el que se buscó ser congruentes con la identidad gráfica y el tono de Pictoline, pero también entregar algo comprensible para los diferentes públicos. Por ello, destacó a esta serie como muy propositiva en su contenido. “Realmente me cuesta encontrar una referencia que se parezca y eso me parece súper valioso”, apuntó.

El fruto de la colaboración

Concluir la miniserie no fue sencillo, pues hubo varios retos presentes como decidir qué contenidos tomar del libro, conjuntar visiones en los guiones, la intervención de las fusiones y adquisiciones empresariales y hasta la elección de Tessa Ía. De cualquier forma, La vida secreta de tu mente parece haber llegado a buen puerto.

“Quizá no es como la conexión más obvia o evidente, sin embargo, creo que justo ahora, en el marco de la celebración de los 30 años de Cartoon Network, (nos acercamos) a una audiencia muy importante. Históricamente son los niños, pero también interactuamos con fans de la animación, la comedia, del anime; es decir, tenemos diferentes tribus”, comentó Jaime Jiménez, vicepresidente de Contenido y Producción Original Kids and Family para Warner Bros. Discovery Latinoamérica.

Tan es así que este experimento para Pictoline podría seguir, ya que muchas ideas se quedaron en el tintero y se espera una segunda temporada para explorar más “vidas secretas”.