Agenda de la semana: eclipse solar de octubre y más descubrimientos en CDMX

Las sorpresas aguardan este fin de semana con el eclipse solar de octubre y un bazar mágico dedicado a su honor. Además, los amantes de los libros podrán darse una vuelta por el Zócalo para sumar más páginas que leer, los niños descubrirán con Universum cómo se hacen las vacunas y Netflix trae la serie Bodies para dejarte pensando en un misterio que trasciende el tiempo. Por cierto, ¿te atreverás a probar la concha tamal?

Viernes 13

Más libros para tu colección en casa

Desde hoy y hasta el 22 de octubre podrás adentrarte en la XXIII Feria Internacional del Libro del Zócalo. Esta edición estará dedicada a los 50 años del Golpe de Estado en Chile, por lo cual dos de sus tres foros fueron nombrados “Salvador Allende” y “Violeta Parra”, en honor a estas emblemáticas figuras chilenas. Contará con más de 300 expositores, 260 actividades y 124 presentaciones editoriales. Además, se regalarán 17 mil ejemplares de siete títulos.

Horario: desde las 10:00

Costo: entrada libre

Sábado 14

Disfruta del eclipse solar de octubre

Despierta tempranito para no perderte el eclipse solar anular, que alcanzará su punto máximo entre las 11:00 y 11:30. Recuerda que no se recomienda ver sin protección un eclipse de este tipo, por lo que, si no cuentas con lentes con filtro solar u otros métodos indirectos de visualización, puedes ir a los planetarios Luis Enrique Erro o Joaquín Gallo, donde te prestarán unos. También en el Bosque de Tlalpan y las Islas de CU tendrán actividades; en este último podrás organizar un picnic con tus amigos o familiares.

Dónde: planetarios y otros espacios

Horario: 9:36 a 12:50

Domingo 15

Un mercado brujil

Maxicca Verbena es un bazar de magia y herbolaria fundado por Edith y Jimena Michel, quienes cada año arman este evento con una temática diferente. Esta quinta edición la dedican a la Luna por el eclipse y porque, según las fundadoras, el satélite natural de la Tierra “revela la existencia de verdades ocultas, despierta nuestra intuición y se relaciona con los procesos vitales invisibles”. Reunirá más de 90 marcas independientes con propuestas en moda, joyería, decoración, salud y más. También habrá talleres y alimentos a la venta.

Dónde: Huerto Roma Verde (Jalapa 234, col. Roma Sur)

Horario: 10:00 a 20:00

Costo: entrada libre

Lunes 16

Oleanna

Naian González Norvind debuta como directora escénica con esta puesta escrita por David Mamet. La historia muestra una lucha de poder entre una profesora y su alumna, una situación innovadora dado que es la primera vez que la obra se monta enteramente desde una visión femenina para cuestionar al sistema académico vigente y hasta las líneas del acoso sexual. Permanecerá en temporada en el Foro Lucerna hasta el 26 de diciembre.

Dónde: Lucerna 64, col. Juárez

Hora: lun y mar, 20:30

Costo: $550, en Ticketmaster

Martes 17

Tamal, ¿en concha?

Si ya comiste el guajolotongo (tamal con chilaquiles y bolillo), espérate a probar la concha tamal. Este nuevo “reto a Dios” se prepara en Santas Conchas, donde una concha de chocolate lleva en su interior un tamal de mole con pollo, acompañado con más molito al exterior, ajonjolí tostado y plátano macho. Para incrementar aún más su sabor, puedes pedir una cocoa-cuishe, bebida fría o caliente de chocolate oaxaqueño.

Dónde: Condesa (av. México 49); Satélite (cto. Cirujanos 16)

Horario: lun a jue, 8:00 a 20:00; vie y sáb, 8:00 a 22:00; dom, 8:00 a 20:30

Costo: $155

Miércoles 18

¿Cómo se hacen las vacunas?

Para informar acerca de la importancia de la vacunación, en Universum se encuentra la exposición “Vacuniversum”, la cual hace un recorrido por las enfermedades y los esfuerzos hechos para eliminarlas. Tiene varias zonas interactivas como pantallas en las que se presentan trivias, ejemplos y competencias. Los peques podrán participar en el taller “Mi laboratorio de vacunas”, pensado para que conozcan cómo se elaboran.

Dónde: Circuito Cultural de Ciudad Universitaria s/n

Horario: mié a dom, 10:00 a 17:00

Costo: $90

Jueves 19

Bodies

La novela gráfica de Si Spencer llega a la pantalla chica con esta miniserie británica. El argumento va más allá de un asesinato, pues el misterio recae en que el mismo crimen (y cadáver) aparece en Londres en distintos años: 1890, 1941, 2023 y 2053, por lo que cada investigación deberá encontrar la forma de conectarse. Es uno de los estrenos de Netflix más esperados del mes junto con The Fall of the House of Usher, ya disponible en la plataforma desde el 12 de octubre.