10 recomendaciones del trope fake dating

Fotografía: Cortesía

Primero os preguntaréis, ¿qué es un trope? ¿Y eso de fake dating? ¡Quieres aprender a usar el castellano, por favor! Os comprendo, es una línea de pensamiento muy normal cuándo uno se adentra en el maravilloso mundo de las tendencias literarias actuales que, para bien o para mal, beben del mercado estadounidense.

El término trope, en castellano tropo, bebe de la figura literaria del mismo nombre que consiste en sustituir una palabra por otra sin necesidad de que estas sean sinónimas, sino que se parezcan de tal manera que los lectores puedan entender la relación. Una metáfora, una alegoría o una hipérbole entrarían dentro de esta categoría. Ahora bien, desde un punto de vista más coloquial este término hace referencia a tipos de tramas en las novelas que siguen una serie de patrones parecidos. Por ejemplo, el fake dating (novios de mentira) que nos acontece en este artículo. En este tipo de historias los protagonistas siempre fingen que están saliendo, están casados, comprometidos…, pero no es cierto. Solo lo hacen para conseguir algo, es conveniente. Sin embargo, aunque estas historias siguen el mismo patrón esto no quiere decir que todas estas novelas sean copias unas de otras.

Y sin más dilación, os dejamos las novelas que consideramos que son las más recomendadas dentro de la miríada de ellas que existen en el mercado:

Olive Smith es una doctoranda de tercer año que no cree en las relaciones amorosas duraderas, pero su mejor amiga, Ahn, sí, y por eso Olive se ha metido en un lío monumental. A Ahn le gusta el exnovio de Olive, pero jamás daría el primer paso porque es una buena amiga. A Olive no le va a resultar nada fácil convencerla de que ha pasado página, puesto que los científicos necesitan pruebas. Por eso, como cualquier mujer con un mínimo de amor propio, se deja llevar por el pánico y besa al primer hombre con el que se encuentra para que Ahn la vea.

Ese hombre es nada más y nada menos que Adam Carlsen, un joven profesor tan reputado por la calidad de su trabajo como por su imbecilidad. Así que Olive se queda de piedra cuando Carlsen accede a mantener su farsa en secreto y ser su novio falso. Sin embargo, después de que un importante congreso científico se convierta en un desastre y Adam vuelva a sorprenderla con su apoyo inquebrantable (y sus inquebrantables abdominales), su pequeño experimento se acerca peligrosamente al punto de combustión. Olive no tarda en descubrir que la única cosa más complicada que una hipótesis sobre el amor es analizar su propio corazón bajo el microscopio.

Hannah va a hacer un trato con un chico malo… y va a ganar más de lo que espera.

Hannah por fin ha encontrado un chico que la vuelve loca, pero hay un pequeño problema: no tiene ni idea de cómo seducirlo. La solución es Garrett, el deportista y playboy más deseado del campus: él necesita aprobar un examen a toda costa, y a cambio puede ayudarla a poner celoso a cualquiera… Incluso a sí mismo. Cuando un beso inocente les lleva a una noche increíble, Garrett ve la luz: Hannah no puede irse con otro. Tiene que convencerla de que se quede a su lado.

Shay Goldstein es productora en la emisora de radio pública de Seattle desde hace casi una década, y no puede imaginarse trabajando en ningún otro lugar. Últimamente, sin embargo, rivaliza con su nuevo compañero, Dominic Yun, que acaba de salir de un máster en periodismo y está convencido de que lo sabe todo acerca del medio.áá

Cuando la emisora está en apuros y necesita algo nuevo que la dinamice, Shay tiene una idea que su jefe aprueba con entusiasmo: De ex a ex, un programa y podcast donde dos ex hablarán de sus fallos en pareja y ofrecerán consejos amorosos en directo. A pesar de no haber salido nunca juntos, Shay y Dominic son los presentadores perfectos. Ambos se detestan y son capaces de ver los defectos del otro sin mucho esfuerzo. Y aunque a ninguno de los dos les gusta la idea de mentir a sus oyentes, la alternativa es el despido. La audiencia se involucra rápidamente y De Ex a Ex escala puestos en los rankings de podcasts.

Stella Lane cree que las matemáticas son lo único que funciona en el universo. Utiliza algoritmos para predecir compras, un trabajo que le ha proporcionado más dinero del que sabe gastar y menos experiencia en el apartado de las citas que la media de cualquier treintañera. No le ayuda tener Asperger y que besar le recuerde a un pez piloto limpiando los dientes de un tiburón. Por eso contrata al despampanante gigoló Michael Phan. Mitad sueco, mitad vietnamita, Michael no puede rechazar la oferta de Stella y accede a ayudarla y rellenar todas las casillas de su plan de lecciones amorosas, desde el juego previo hasta más allá de la postura del misionero… Stella no solo aprende a apreciar los besos de Michael sino a anhelar el resto de sensaciones que le provoca. Pronto su asociación sin sentido empieza a cobrarse y el patrón que Stella descubre la convence de que el amor es la mejor clase de lógica.

Olive está acostumbrada a tener mala suerte. Ya sea en el amor, el trabajo o cualquier otro aspecto de su vida, está siempre está al acecho. En cambio, Ami, su gemela, tiene tanta suerte que ha conseguido organizar su boda a base de sorteos. Pero lo que es un sueño para su hermana es sinónimo de pesadilla para Olive, que tendrá que pasar toda la ceremonia con el detestable Ethan Thomas, el hermano y padrino del novio. Lo que nunca hubiese podido imaginar es que el enlace acabaría con una intoxicación alimentaria que afectaría a todos los invitados salvo a ellos.Animada por Ami y decidida a evitar que Ethan disfrute solo de unas vacaciones gratis, Olive está dispuesta a olvidar las diferencias que los separan y zarpar hacia el paraíso. Después de todo, no puede ser tan difícil ignorarse durante diez días mientras fingen ser dos enamorados en una idílica luna de miel en Hawái, ¿no?

Bienvenido, bienvenido a Caraval. Ganar significa la libertad. Perder, renunciar a todos tus sueños. ¿Estás preparado? El juego ha empezado. Scarlett Dragna sueña con asistir a la celebración anual de Caraval, unos legendarios juegos que duran una semana y en los que la audiencia participa para ganar el Gran Premio. Caraval es magia, misterio y aventura. Y para Scarlett y su hermana representa la libertad y poder de huir de su estricto y cruel padre. Ahora Scar está a punto de casarse con un hombre al que nunca ha visto y cree que su sueño nunca se cumplirá. Justo dos semanas antes de la boda, recibe la ansiada invitación a los juegos. Sin embargo, ahí nada sale como se espera: Legend, el Maestro de Caraval, secuestra a su hermana y Scar se verá obligada a entrar en un peligroso juego de amor, sueños, medias verdades y magia en el que nada es lo que parece. Real o no, sólo tendrá cinco noches para descifrar las pistas que conducen hacia su hermana, o ésta desaparecerá para siempre.

Todos parecían divertirse en aquel baile que reunía a lo más selecto de la sociedad londinense. Todos, excepto ellos dos. Daphne, una hermosa joven agobiada por su madre, y Simon, el huraño nuevo duque de Hastings, tenían el mismo problema: la continua presión para que encontraran pareja. Al conocerse, se les ocurrió el plan perfecto: fingir un compromiso que los liberara de más agobios. Pero no sería sencillo, ya que el hermano de Daphne, amigo de Simon, no es fácil de engañar, ni tampoco lo son las avezadas damas de la alta sociedad. Aunque lo que complicará de verdad las cosas será la aparición de un elemento que no estaba previsto en este juego a dos bandas: el amor.

Dani es una chica normal. O lo era hasta que un libro se la tragó y llegó a Albión, una dimensión regentada por una clase noble que impone sus normas escondida tras sonrisas fingidas y bailes a medianoche. Un mundo en el que los visitantes como ella son meros siervos a su merced.

Marcus es el heredero de la familia Abberlain y el único con el poder de devolver a Dani a casa. Un don que muchos envidian y quisieran controlar a cualquier precio. Un paso en falso y la vida que Marcus ha construido con tanto esmero escudado tras una máscara de indiferencia podría derrumbarse a su alrededor.

Cuando sus historias se entrelazan, Dani y Marcus harán temblar la bien asentada jerarquía de Albión, pero alterar el orden es peligroso. Y ni siquiera el amor puede desafiar al destino.

Catalina está desesperada. Cuatro semanas no son demasiado para que encuentre a alguien dispuesto a acompañarla a la boda de su hermana al otro lado del Atlántico, y menos aún que finja que la ama. Pero lo más ridículo de todo es que sea Aaron Blackford, su compañero de trabajo al que no soporta, quien se ofrezca a hacerlo. Ahora Lina deberá sopesar qué es peor: aguantar a Aaron, con su aire petulante y sus ojos de hielo, o admitirle a su familia que ha mentido y que es toda una farsa. Como diría su abuela: que Dios nos pille confesados.

Evelyn Hugo, el ícono de Hollywood que se ha recluido en su edad madura, decide al fin contar la verdad sobre su vida llena de glamour y de escándalos. Pero cuando elige para ello a Monique Grant, una periodista desconocida, nadie se sorprende más que la misma Monique. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora?

Monique no está precisamente en su mejor momento. Su marido la abandonó, y su vida profesional no avanza. Aun ignorando por qué Evelyn la ha elegido para escribir su biografía, Monique está decidida a aprovechar esa oportunidad para dar impulso a su carrera.

Convocada al lujoso apartamento de Evelyn, Monique escucha fascinada mientras la actriz le cuenta su historia. Desde su llegada a Los Ángeles en los años 50 hasta su decisión de abandonar su carrera en el espectáculo en los 80 —y, desde luego, los siete maridos que tuvo en ese tiempo— Evelyn narra una historia de ambición implacable, amistad inesperada, y un gran amor prohibido. Monique empieza a sentir una conexión muy real con la actriz legendaria, pero cuando el relato de Evelyn se acerca a su fin, resulta evidente que su vida se cruza con la de Monique de un modo trágico e irreversible.

Si te gustó esta nota y quieres saber más sobre recomendaciones, tips y noticias, suscríbete a nuestro newsletter de Máspormás y disfruta de la mejor información.