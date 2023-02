5 animes nuevos que no te puedes perder este 2023

Fotografía: Shutterstock

Para los fans del anime de todo el mundo este año será excelente, de eso no cabe duda. No solo saldrán en las plataformas de streaming temporadas nuevas de las sagas más esperadas (Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, Vinland Saga…), sino que se vienen estrenos de esos que ponen los pelos de punta con solo leer su sinopsis.

El mar de adaptaciones que van a llegar a nuestras pantallas es ingente, así que os lo queremos poner un poco más fácil con una pequeña selección de aquellos títulos que los expertos del género esperan con más ganas.

Sin ningún orden en particular, aquí os las dejamos:

Solo Levelling (verano 2023)

Ha pasado más de una década desde la repentina aparición de Las Puertas, los caminos que conectan nuestro mundo con una dimensión diferente. Desde entonces, ciertos humanos han despertado poderes sobrenaturales, se trata de los Hunters. Estos cazadores se ganan la vida usando sus poderes para conquistar las mazmorras dentro de Las Puertas. En este mundo de enemigos duros, el cazador de bajo rango Sung Jin-Woo es conocido como el más débil de toda la humanidad. Un día, Jin-Woo resulta fatalmente herido y en ese momento, una misteriosa ventana con una misión aparece frente a él. Al borde de la muerte, Jin-Woo decide aceptarla, comienza a subir de nivel… Y para colmo, es el único que puede hacerlo.

Hell´s Paradise (abril 2023)

Gabimaru, quien una vez fue el ninja más poderoso de todos, ha abandonado a su gremio violando todas las leyes de la villa en el proceso. Tras ser capturado declara que no tiene absolutamente nada por lo que seguir viviendo. Sin embargo, debido a sus niveles de entrenamiento fuera de lo humano logra sobrevivir a todos los intentos de ejecutarlo. Finalmente, deciden encargarle una misión para ganarse la absolución: encontrar el elixir de la inmortalidad.

La historia mezcla fantasía oscura con toques de thriller y muchísima acción, y con MAPPA detrás de la producción del anime podemos esperar un muy buen nivel en cuanto a animación.

Tengoku daimakyo (fecha de estreno pendiente)

Una institución rodeada por altos muros y llena de vegetación donde viven unos niños. Durante un control escrito, Tokio recibe un mensaje que reza: “¿Te gustaría ir fuera?”. Y eso le da pie a imaginar cómo puede ser el mundo más allá de esos muros que jamás ha cruzado. En el mundo exterior, Maru y Kiruko tratan de sobrevivir mientras recorren un Japón devastado y en ruinas en busca del Edén. Un edén totalmente cerrado y un Japón convertido en un páramo infernal.

The Fire Hunter (14 de enero 2023)

Más allá de las barreras mágicas yace un mundo repleto de bestias feroces conocidas como Demonios de Fuego, y los únicos que pueden proteger a la humanidad de ellas son los cazadores de fuego. En los tenebrosos bosques por los que vagan las bestias es donde uno de estos expertos cazadores, Koshi, rescata del ataque de una de las criaturas a Touko. Pero su encuentro no fue casual y pone en marcha un nuevo destino.

Trigun Stampede (7 de enero 2023)

Vash la Estampida es un pistolero en fuga con una recompensa de 60 mil millones de dólares sobre su cabeza, lo que le ha dificultado ir a cualquier parte sin ser perseguido. Cada pueblo que visita termina siendo destruido por sus perseguidores, pero milagrosamente nadie muere. Meryl Stryfe y Milly Thompson son dos agentes de seguros que han sido enviadas para encontrar a Vash la Estampida y mantenerlo bajo vigilancia para que no cause más daños.

Texto por Laura Logar

Si te gustó esta nota y quieres saber más sobre recomendaciones, tips y noticias, suscríbete a nuestro newsletter de Máspormás y disfruta de la mejor información.