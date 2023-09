Agenda de la semana: drinks, aniversarios y grandes emociones del 8 al 14 de septiembre de 2023

Antes de que lleguen las Fiestas Patrias de septiembre 2023, será mejor que revises esta agenda para encontrar las mejores actividades que podrás realizar cada día de la semana con tu pareja o amigos. Algunos días cantarás como nunca, en otros serás parte de varias celebraciones y unos más los vivirás con drinks en mano mientras vives grandes emociones.

Viernes 8

Piaf The Show

Con más de 600 presentaciones en 50 países, este espectáculo musical aterriza por poco tiempo en la Ciudad de México. Inspirado en la icónica película La Vie en Rose y celebrando el legado de la inigualable cantante francesa, esta obra te sumergirá en la historia de Piaf a través de sus inolvidables canciones, interpretadas magistralmente por Nathalie Lermitte, como “La Vie en Rose”, “Non, Je Ne Regrette Rien” y “Padam Padam”.

Dónde: Auditorio Blackberry (Tlaxcala 160, col. Hipódromo)

Hora: 20:30 y 18:00 (sólo dom); hasta septiembre 10

Costo: $1,000 a $3,060

Sábado 9

Con las manos en la cerámica

Invita a tu pareja o amigos a pasar un momento relax con una sesión de drinks y cerámica este fin de semana. Mientras Triste Estudio te espera a las 11:00 con bebidas, materiales y horneado de piezas incluido, Arta Cerámica te verá a las 16:00 con una cerveza, materiales y el horneado incluido para que hagas una pareja de vasos mezcaleros en un torno. Cabe decir que ambos talleres reciben a principiantes; el punto es divertirse.

Domingo 10

Los 15 de Juan Manuel Torreblanca

Juan Manuel Torreblanca fundó a finales de 2007 la banda Torreblanca como una nueva propuesta musical de rock/pop; hasta ahora, ha sido todo un éxito. Pero es momento de que Juan Manuel celebre no sólo el quindenio de su carrera musical, sino también su cumple, y es que nació en la fecha programada para su concierto de aniversario: el 10 de septiembre. Este show promete invitados sorpresa y un repertorio en el que no faltarán temas como “Defensa”, “Parece Navidad” y “Sí”.

Dónde: El Cantoral (Puente Xoco s/n-Puerta A, col. Xoco)

Hora: 20:00

Costo: $420 a $840

Lunes 11

Homenaje a la lucha feminista

“Mujeres y feminismos en las crónicas y colecciones de Carlos Monsiváis” en el Museo del Estanquillo explora la narrativa del periodista y escritor como aliado del movimiento feminista, al mismo tiempo que recorre las luchas que han empredido las mujeres por la equidad, justicia, libertad, respeto, fuerza y paz para el género femenino. La muestra está integrada por 733 piezas entre fotos, grabados, miniaturas, maquetas y documentos.

Dónde: Isabel la Católica 26, col. Centro

Horario: mié a lun, 10:00 a 18:00

Costo: entrada libre

Martes 12

Cafetería Apolo

Muy cerca de la Basílica de Guadalupe se ubica esta fuente de sodas fundada en 1965 y que aún conserva su estilo retro. Helados, malteadas, hamburguesas, hot dogs y papas fritas, así como enchiladas, molletes y hasta consomé son parte del menú; pero lo que la hace ideal para una tarde familiar es su decoración: ilustraciones colgadas en las paredes, colores pastel y el espejo de la barra, además del uniforme lila de las meseras.

Dónde: Noe 94, col. Guadalupe Tepeyac

Horario: mié a lun, 11:15 a 18:45

Miércoles 13

Celebra con dos exposiciones

El Museo Experimental el Eco festeja 70 años con dos exhibiciones que retoman elementos clave de su identidad. La primera es “Volumen Emocional. Sistemas corporales”, de Alberto Gutiérrez Chong, que estudia la arquitectura prehispánica como suceso escultórico. Por su parte, “Olivia Zúñiga: Sonora en el silencio”, de Bárbara Lázara, surge del libro Los amantes y la noche, inspirado por las ideas escultóricas de Mathias Goeritz.

Dónde: Sullivan 43, col. San Rafael

Horario: mar a dom, 11:00 a 18:00

Costo: gratis

Jueves 14

Películas con intensidad

Un fantasma y el miedo al océano te esperarán con A Haunting in Venice y The Dive. La primera trae de regreso a Hércules Poirot (quien ya se ha presentado con Murder on the Orient Express y Death on the Nile) para resolver un crimen ocurrido durante una sesión de espiritismo. En tanto, la otra película pondrá a prueba tu instinto de supervivencia con una chica atrapada en el fondo del mar por un accidente ocurrido mientras buceaba.

Dónde: cines comerciales