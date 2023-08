La educación en la CDMX busca aplicar la ciencia en su realidad

La secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ofelia Angulo, busca que por medio de la ciencia se hable de problemas como sismos, escasez de agua y biodiversidad.

El panorama educativo de la Ciudad de México contará con nuevas propuestas y proyectos en todos los niveles académicos, especialmente aquellos enfocados en la ciencia, de acuerdo con la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ofelia Angulo, quien compartió con Máspormás que su prioridad será buscar la cobertura universal del “kit de ciencias” de los Talleres Sor Juana Inés de la Cruz, en los que se habla de las principales problemáticas de la ciudad como los sismos, la escasez de agua, la biodiversidad y su recuperación. “La meta es que vean cómo desde la ciencia y la tecnología se pueden solucionar estos problemas; los profesores se capacitan a través de una especialidad que otorga la Universidad Rosario Castellanos para saber cómo abordar estas problemáticas”, explicó.

El “kit de ciencia” incluye microscopio, lupas, medidores de calidad de agua, una Raspberry Pi de software libre adaptable a un monitor y un mouse, para introducir a los niños al mundo de la programación. “Los Talleres Sor Juana Inés de la Cruz hablan de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En la infancia es cuando se despierta la curiosidad para entender el mundo y allí hay que empezar a vincular con la importancia de la ciencia; hay que nutrir la curiosidad y acercar los instrumentos para que siga despierta”, agregó.

Educación media de calidad

Para el siguiente nivel educativo, hace 23 años el Gobierno capitalino creó el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) con 20 planteles y que hoy cuenta ya con 28 campus. La matrícula creció un 44.7%, y la meta es que para el ciclo 2023-24 se eleve al 68%. Para este nivel se han establecido alianzas con el CERN Institute (Organización Europea para la Investigación Nuclear) y se motiva a profesores de la ciudad a que realicen investigaciones allá.

“Es un centro de investigación muy importante, con mucho reconocimiento internacional; un gran número de investigaciones disruptivas se han hecho allí y gracias al doctor Luis Flores, investigador mexicano que colabora allí hace muchos años, logramos que profesores de física del bachillerato hagan una estancia corta para motivarlos, actualizarlos y que los jóvenes en este nivel educativo también se inclinen hacia las vocaciones científicas”. Los docentes también hacen estancias cortas en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) para fortalecer su calidad académica y motivar a los jóvenes a aplicar sus materias en la vida práctica.

“El joven se pregunta cómo aplicar sus conocimientos en el día a día; es un problema eje y allí se detienen muchos; por ello, Silvia Jurado, directora del Instituto, está firmando convenios de colaboración con instituciones que tienen formaciones técnicas para que los jóvenes faciliten su egreso y opten por esa formación en su último año”, comparte Ofelia Angulo.

Vocaciones por alcaldías

Pese a esta oferta educativa, la secretaria considera que existen retos en la diversidad de los niveles académicos de las alcaldías. “Es un trabajo que me interesa mucho realizar con los alcaldes y alcaldesas. Les he planteado y presentado el perfil de la población en edad escolar que tiene cada alcaldía, con cada nivel educativo en rezago, donde hablamos de personas mayores de 15 años que no han concluido la educación básica. Hay alcaldías que no tienen instituciones de educación superior y los jóvenes viajan muchas horas para ir a la universidad pero no todos tienen los medios para hacerlo”, subrayó.

Por eso, una de las estrategias es analizar la vocación que existe en cada alcaldía para acercar ofertas educativas vinculadas a ella. “Por ejemplo, en Xochimilco vimos que una alta proporción de población se dedica a la producción agrícola y de flores y no hay instituciones educativas que ofrezcan carreras relacionadas como Agronomía, entonces trabajamos con la Universidad Rosario Castellanos para que exista esa opción”.

La SECTEI, acota, cuenta con el órgano colegiado de la red ECO’s, integrada por más de 40 instituciones de educación superior, centros de investigación e institutos nacionales de salud públicos y particulares que brinda asesoría y análisis como auxiliar del Gobierno de la Ciudad de México y opera con seis ejes estratégicos: Ciencias de la Salud, Ciencia y Sociedad, Desarrollo Sustentable, Educación Seguridad y Gestión Integral de Riesgos, así como Tecnología e Innovación. “El fin de la ciencia es ayudar a mejorar la calidad de vida de la sociedad y la calidad educativa”, resalta.

Fotografía: cortesía. Texto por Katya López Cedillo.