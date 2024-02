Si a tu pareja le gusta bailar o prefieres llevar el perreo hasta abajo para levantar el corazón, aquí hay buenas opciones para rumbear en fiestas el fin de semana del 16 al 18 de febrero de 2024; te consentirán hasta con comida y bebidas sabrosonas. Por supuesto, después de liberar mucha energía se espera la calma, por lo que los demás días podrás irte a echar la auténtica torta cubana del Centro Histórico, disfrutar de una exposición fotográfica que responde a la pregunta “¿qué nos hace mexicanos?” y ver una buena película de venganza escrita y protagonizada por el actor Luis Arrieta.

Viernes 16

Perreo para corazones rotos

Si buscas pasártela en fiestas el fin de semana, el colectivo Malianteo Mx apapachará a lxs soldados caídxs con su fiesta “Te he querido, te he llorado”, llena de baile, comida y tragos. Se reunió un cartel que incluye a DJ Chumixx, La Bruja, Dembow Lord y más; todxs ellxs tocando perreito sad (y no tanto) en dos escenarios colocados de forma que haya opciones para cada gusto. La comida quedó a cargo de los tacos Los Milaquesos y, obviamente, no podían faltar las micheladas preparadas por Michelanga. La cita es a las 20:00 horas en ElKntcky , un lugar que antes fue restaurante de la famosa cadena de pollo frito.

Dónde: ElKntcky (Juárez 95, col. Centro)

Costo: $250

Sábado 17

Puro baile con Ska Wars

Para que muevas el cuerpo al ritmo de un ska sabrosón junto a las fiestas el fin de semana, lánzate a la tercera edición del festival Ska Wars Love Steady Beat. El cartel está conformado tanto por bandas nacionales como internacionales. Quien encabeza el line up es The Magnetics, grupo italiano que presentará su más reciente disco, Skangre Latino, con 11 rolas en su idioma natal y en español. También escucharás a Richard Alexander Jung, mejor conocido como Dr. Ring Ding, personaje clave en el reggae, ska y dancehall germano. Entrada desde las 18:00 horas.

Dónde: Gato Calavera (Xola 114, col. Álamos)

Costo. $400 en passline

Domingo 18

Que no te asusten sus pasos

Chucky es un fenómeno de la cultura pop y del terror, pero ahora cambiará el cuchillo por los pasos prohibidos para el Chucky Fan Fest. Esta fiesta para los seguidores del muñeco diabólico contará con cosplayers, expositores de figuras coleccionables y la visita de la voz oficial del good guy más malo. El evento, para seguir las fiestas el fin de semana, se dividirá en tres horarios de acceso: 13:00, 15:00 y 17:00.

Dónde: The Monsters House (Hacienda de Tomacoco 198, col. Impulsora Popular Avícola, Nezahualcóyotl, Edomex)

Costo: $30 entrada general

Lunes 19

Para que siga el amor

El amor propio se celebra tanto el 14 de febrero como todos los días del año. Por ello, María Fortunata ofrece unos preciosos mini pastelitos para unx solx o para compartir con alguien querido; también hay trufas, chocolates e incluso una asombrosa torre de profiteroles que se convierte en una manera deliciosa de festejar al sentimiento más poderoso de todos. ¡Muak!

Dónde: Torres Adalid 1212, col. Narvarte Poniente

Horario: lun a sáb, 8:30 a 20:00; dom, 10:30 a 18:00

Martes 20

La famosa cubana del Centro

En el Centro Histórico hay gran variedad de comida, pero nada se compara con esta torta cubana. La taquería Tlaquepaque prepara el famoso alimento que en redes han llamado “la auténtica cubana”; y no es poca cosa, le ponen de todo: huevo, salchicha, queso amarillo, jamón, queso blanco, carne al pastor, chorizo, pierna, jitomate, rajitas y aguacate… ¿qué más quieres?

Dónde: av. 5 de Mayo 32-30

Horario: jue a mar, 8:00 a 3:00

Miércoles 21

Porque “Somos lo que hay”

¿Qué nos hace mexicanos? Esta pregunta intenta ser respondida por Carlos Álvarez-Montero con su exposición “Somos lo que hay”. Compuesta de fotografías tomadas durante casi 30 años, el artista visual capturó imágenes de personas, sonideros, conciertos y rincones de la cotidianidad que concluyen que “lo mexicano” no se trata de una nacionalidad, sino de una identidad. Permanecerá abierta al público hasta el 2 de marzo de 2024.

Dónde: Galería de arte OJO|Versalles (Versalles 113 , col. Juárez)

Horario: mié a vie, 12:00 a 18:00; sáb, 12:00 a 17:00

Jueves 22

El día que todo cambió

La nueva película del actor Luis Arrieta va más allá de una venganza. Esta sigue a Mario, un joven que pierde fatídicamente a su esposa tras un asalto y, con la impunidad encima, se dedica a cazar a los responsables. A pesar de lo que parece, posee una crítica mordaz a la inseguridad de la ciudad con un final inesperado. Desde este jueves la encuentras en cartelera.

Dónde: salas de cine comerciales