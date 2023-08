“El camino de la Cuarta Transformación significa que es tiempo de las mujeres”, dice Sheinbaum 

Durante su cierre regional de asambleas en Guadalajara, Jalisco, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México añadió que “es tiempo de todas y todos”

Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante a encabezar la Coordinación Nacional en Defensa de la Cuarta Transformación, llevó a cabo el cierre regional de su gira en Guadalajara, Jalisco, a pocos días de que concluya el periodo establecido para estos encuentros.

A la asamblea informativa que se desarrolló en la explanada del Instituto Cultural Cabañas acudieron simpatizantes de Aguascalientes, Michoacán, Colima, Nayarit y Guanajuato.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México fue tajante al referir que “el rumbo está trazado, es el rumbo de la honestidad, del amor al pueblo, de la prosperidad compartida, de que por el bien de todos, primero los pobres… es el rumbo de la Cuarta Transformación”.

Afirmó que el camino de la llamada Cuarta Transformación “también significa que hoy es tiempo de mujeres”, lo que no quiere decir que “ya no es tiempo de hombres, o que por ser tiempo de mujeres ya no es tiempo de la diversidad, es tiempo de todas y todos los mexicanos, particularmente de todo el pueblo de México”.

Habló sobre los programas sociales que ha impulsado su proyecto, como becas para jóvenes o la pensión para los adultos mayores, así como proyectos de alto impacto como el Tren Maya y la Planta Solar de Sonora.

Abundó al referir que su movimiento “no es de corrupción, de privilegios, de un modelo económico que no funcionó, sino que representa el presente, el futuro y la esperanza de México”.

Durante la actividad, aparecieron tres personajes con las máscaras de tres expresidentes, quienes fueron abucheados por la multitud.

Finalmente, dijo que “todos los compañeros que están participando en la encuesta son excelentes, y les puedo garantizar que en nuestro movimiento va a haber unidad, vamos a salir fortalecidos de este proceso, porque todos sabemos que lo importante es la transformación y es el proyecto”.

Fotografía: cortesía. Texto por Jorge Almazán