Aumentará a 50 mil, matrícula del Instituto de Estudios Superiores “Rosario Castellanos” con apertura de Campus Santo Tomás

Fotografía: Cortesía

En los últimos cuatro años, el Gobierno de la Ciudad de México ha generado nueva infraestructura educativa, equivalente a lo construido en la primera etapa de Ciudad Universitaria

La Jefa de Gobierno indicó que el Instituto de Estudios Superiores “Rosario Castellanos” Campus Santo Tomás; contará con 55 aulas para impartir siete licenciaturas, se convertirá en el plantel más grande de esta casa de estudiosLa Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó un recorrido por las obras del Instituto de Estudios Superiores “Rosario Castellanos” (IESRC), Campus Santo Tomás, cuya fecha de apertura se estima en el mes de septiembre y que permitirá ampliar a más de 50 mil alumnos, la matrícula de educación superior ofrecida por el Gobierno de la Ciudad de México.“Son cerca de 40 mil jóvenes que ya estudian en la Rosario Castellanos y en la Universidad de la Salud y para el próximo año serán 50 mil, 50 mil jóvenes que antes no tenían la oportunidad de estudiar. Camino mucho por la ciudad, voy de recorridos a distintos lugares y cada vez me encuentro más jóvenes que dicen: Yo estudio en el Instituto de Estudios Superiores ‘Rosario Castellanos’”, señaló la mandataria capitalina.El Campus Santo Tomás, sumará una matrícula al IESRC de 6 mil estudiantes y otros 4 mil con actividades de licenciaturas a distancia, en total, 10 mil alumnos podrán cursar siete licenciaturas: Derecho, Criminología, Contaduría, Finanzas, Relaciones Internacionales, Turismo y Filosofía e Historia. Este, se convertirá en el séptimo plantel construido en la actual administración y el más grande del IESRC.“Va a tener 55 aulas para siete carreras, que será, por lo tanto, la unidad más grande de toda esta Universidad; y al mismo tiempo, tiene aquí, en este lugar, carreras que son principalmente del área de Humanidades y del área de Ciencias Sociales”, mencionó.Claudia Sheinbaum destacó que este Instituto brinda una opción educativa científica, humanística y con calidad académica; lo que permite el egreso de jóvenes, que antes, con el esquema del examen de ingreso a las universidades tradicionales, se quedaban sin opciones para continuar con sus estudios.Por su parte, el secretario de Obras y Servicios (SOBSE), Jesús Esteva Medina, informó que la obra presenta un avance de 60 por ciento y cuenta con una inversión de 140 millones de pesos.Detalló que se realiza en un terreno de 4 mil 095 metros cuadrados (m²) de superficie, donde se construyen 7 mil 082 m² de nueva infraestructura y mil 982 m² de áreas verdes y se compone de sótano, planta baja, primero y segundo nivel.“En el primer nivel traemos 22 aulas, salas de cómputo, dos módulos sanitarios y una cabina. Y segundo nivel, la sala multimedios, la cámara de Gesell, 21 aulas, dos módulos sanitarios, bodega y cuarto eléctrico”, detalló.Además contará con un auditorio para 192 personas y seis cubículos para estudiantes, área administrativa, una plaza cívica, un jardín de lectura, una multicancha y gradas.Mencionó que con la construcción de este nuevo campus, la actual administración sumará 203 mil m² de superficie de nueva infraestructura educativa; que incluye las preparatorias del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), las instalaciones del Instituto “Rosario Castellanos”, la Universidad de la Salud (UNISA) y los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES).“Ciudad Universitaria en el año (19)54 inaugura con una planta física de 195 mil metros cuadrados, entonces, de esa dimensión, de esa magnitud, es el esfuerzo que se ha hecho por infraestructura educativa en esta administración”, subrayó.La secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), Ofelia Angulo Guerrero, aseveró que el IESRC, es un modelo educativo ejemplar a nivel nacional e internacional; con una matrícula que ya alcanzó los 40 mil estudiantes.“Pero no solo es el crecimiento de la matrícula, sino que lo hace con un componente de instalaciones, infraestructura de calidad, como la que hoy nos convoca a supervisar el avance de esta obra; sino con profesores y profesoras con estabilidad laboral, porque ya forman parte de la nómina educativa y porque varios de ellos son investigadores, son parte del Sistema Nacional de Investigadores”, compartió.Añadió que esta Institución imparte a los jóvenes: 22 licenciaturas, cinco especialidades, siete maestrías, y tres doctorados con alta calidad docente y cuenta con el respaldo de instituciones con reconocimiento internacional como: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).En este sentido, la directora general del Instituto de Estudios Superiores “Rosario Castellanos”, Alma Herrera Márquez, informó que el Campus Santo Tomás, dará clases con un Sistema Universitario Multimodal: presencial – híbrido, distancia – híbrido y semipresencial.“Porque hemos observado que a raíz de la pandemia, muchísimos jóvenes no pueden estar de tiempo completo en una modalidad, ni en la otra, así que hemos rediseñado los cursos para darle la posibilidad a un mayor número de estudiantes para que puedan participar en nuestro Instituto, próximamente, Universidad”, mencionó.La directora del IESRC, señaló que el 80 por ciento de los jóvenes que actualmente estudian en sus aulas, eligieron al Instituto como su primera opción para cursar una carrera universitaria y destacó que el 63 por ciento de los alumnos son mujeres. En el recorrido de supervisión también estuvieron presentes el director general de Construcción de Obras Públicas de SOBSE, Juan Carlos Fuentes Orrala; el representante de la empresa BYBCO S.A de C.V. José Manuel Bahamonde Peláez; y el director de Construcción del Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores (CICSA) S.A. de C.V., Luis Felipe Maymón.