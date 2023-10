Delitos que se pueden denunciar de manera digital en la CDMX

La fiscalía local tiene un sistema de presentación de denuncias en línea, que admite un amplio rango de violaciones a la ley, siempre y cuando no se trate de situaciones en las las personas requieran atención inmediata

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tiene tres medios para presentar una denuncia, presencial, digital y por teléfono, dependiendo del tipo de delito. En el Servicio de Atención Telefónica es posible presentar una denuncia de hechos, quejas de servidores públicos, robo de vehículos, atención en casos de violencia y trata de personas, entre otras; por este medio de comunicación, la ciudadanía también puede presentar denuncias anónimas, frente a la posible comisión de hechos delictivos.

La manera presencial implica acudir a una de las agencias del Ministerio Público repartidas en las 16 alcaldías de la capital del país, en especial cuando se trata de lesiones, amenazas o agresiones con algún arma u objeto, pues en estos casos es necesario que un profesional certifique los golpes, quemaduras, laceraciones causadas o cualquier tipo de herida. Esta denuncia también se puede hacer previamente por teléfono, llamando al 911, y después acudir al MP.

Digital, la nueva forma

De acuerdo con la FGJCDMX, los delitos que sí se pueden denunciar en línea, a través del micrositio llamado Denuncia Digital, son los delitos electorales, contra la intimidad sexual y la violencia familiar. Así como los delitos patrimoniales, como abuso de confianza, administración fraudulenta, daño a la propiedad, fraude, robo a bordo de vehículo, robo de autoparte, robo en lugar cerrado, robo de equipaje, robo de teléfono celular o robo simple, entre otros.

También se puede presentar una denuncia digital en contra de alguien por delitos que atentan contra el bienestar, la seguridad jurídica, la libertad o la dignidad de una persona o de algún dependiente del denunciante, como discriminación, sustracción de menores, deuda alimentaria, usurpación de la identidad y el ejercicio ilegal del propio derecho. Además de los delitos que atentan contra la adecuada procuración e impartición de justicia, como el fraude procesal. En todos los casos se requiere contar con cuenta Llave CDMX o firma electrónica del SAT.

Agenda una cita

Para denunciar delitos que no forman parte de la lista mencionada, es posible agendar una cita en la agencia del Ministerio Público más cercana. Solamente es posible agendar una cita para delitos en los cuales no hayas sufrido lesiones por violencia, no te encuentres en riesgo o no sea necesaria la intervención inmediata de las autoridades, ya que estos requieren atención inmediata. Además, la fiscalía también cuenta con una línea telefónica para mujeres, así como la del Consejo Ciudadano, para recibir orientación de cómo denunciar.

