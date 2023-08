“Postulan” a Wendy Guevara para presidenta de la república

La ganadora de La Casa de los Famosos obtuvo más votos que el último candidato a la presidencia del PAN.

Sin más estrategia que un arrollador encanto, una personalidad de reina y el impulso de sus frases ya enraizadas en la jerga popular (y soporten, panzonas), Wendy Guevara logró más votos en la final de la Casa de Los Famosos México de los que obtuvo el último candidato del PAN a la Presidencia en 2018, Ricardo Anaya.

Además, no sólo no erogó peso alguno del erario sino que incluso ganó los 4 millones de pesos prometidos por la productora. Aunque en realidad estos sufragios no representan a 18 millones de personas, pues cada suscriptor pudo votar varias veces, la cifra levantó suspicacias en redes sociales y medios informativos, quienes comenzaron a preguntarse:

¿Podría Wendy ser presidenta? Más allá del tema de las intenciones que pueda tener la famosa favorita de México por alcanzar un puesto político, lo que sí destacaron organizaciones trans no binarias y personalidades como un “hecho histórico”, fue que la conductora de la ficticia sección de televisión Resulta y Resalta se convirtió en la primer mujer trans en ganar un concurso de realidad televisada ¡y nimodérrimo!

