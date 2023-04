Bullying escolar: Detrás de cada acosador hay una historia de violencia

Fotografía: Cortesía. Texto por Katya López

El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero, advirtió que el acoso debe ser atendido por todos, de no ser así, quien lo ejerce puede llegar al asesinato.

El bullying o acoso no es un acto asociado sólo al entorno escolar, sino a todo el contexto social, en el que hay múltiples corresponsabilidades, desde padres de familia, maestros, sociedad civil, empresarios y medios de comunicación, pues detrás de cada acosador hay un antecedente de ser también violentado en otro de sus círculos sociales, explicó el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés.

Recibimos en la sede @AlcCuauhtemocMx de @elconsejomx a @RodrigoArceJ, activista y fundador de @circulolgbt, así como a Damián Bravo y Noé Cruz. Hacemos sinergia para defender los derechos de la comunidad #LGBT e impulsar la Línea y Chat Nacional Diversidad Segura 800 000 5428 pic.twitter.com/ztGddSB1FP — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) April 21, 2023

En entrevista con Máspormás, mencionó que en los últimos 10 años se ha agregado una nueva modalidad de acoso desde las plataformas digitales, por lo que se deben ejercer nuevas estrategias de apoyo y acompañamiento para niñas, niños y adolescentes que ya tienen acceso a dispositivos móviles.

¿Se ha incrementado el bullying?

No sabemos si hay más, pero sí que existe mayor visibilización del mismo, porque en México hay 130 millones de usuarios de teléfonos celulares y al menos 15 millones de menores de edad tienen uno que puede ayudar a reportar un caso.

¿En qué sector es más alta la cifra?

La mitad de los reportes que recibimos tienen que ver con bullying en secundaria y el porcentaje varía, pero entre 60% y 70% son niñas. En el caso de las vulnerabilidades con niños, adolescentes e incluso adultos, en varios delitos, es mayor la ‘cifra negra’ que en mujeres. Es más frecuente que una niña de secundaria reporte bullying que un niño o un joven de preparatoria.

¿Qué propicia el acoso?

No es un problema escolar sino social, que tiene respuesta en un espacio escolar por algo que sucede en casa, camino a la escuela o en ámbitos laborales de los papás. Es una violencia asociada al machismo en casa, por frustración de no obtener lo que se desea, la afectación de la comunicación en familia, donde el 33% de los hogares mexicanos son dirigidos por mujeres. No todos los padres acompañan la educación y crecimiento de sus hijos, ahí se puede dar un entorno de violencia y un detonador del bullying.

¿A qué responde el bullying digital?

La tentación de existir en el posicionamiento digital: en la medida que reciben likes forman parte de una comunidad digital. Los niños, aunque deberían intervenir (en un episodio de violencia física), prefieren grabarlo, que se haga viral y les den likes. Los padres y los líderes digitales debemos participar con acompañamiento, es indispensable, en especial para los adolescentes.

¿Hay estrategias desde el Consejo Ciudadano?

No nos engañamos con la tentación de culpar a un solo sector. En el caso de maestras y maestros, entre siete y ocho de cada diez son mujeres, y la mayoría solteras. A veces hay debilidad de análisis al arrojar culpas a autoridades educativas, pero en el Consejo defendemos que en el bullying debe haber compromisos que involucren a padres, maestros, empresarios, ONG’s y medios de comunicación. Si se omite la convergencia de esfuerzos, estamos en la tentación de señalar que un elemento es el único responsable.

¿El acosador fue o es también acosado?

Sin duda. Sean niños o adultos, quien ejerce bullying ha recibido una importante dosis de violencia porque tiene una fractura emocional o carece de algo, pero a la vez quien no denuncia el acoso le hace falta recibir una importante dosis de empoderamiento por parte de sus papás, sus maestros y su entorno.

¿Cómo actuar ante las secuelas del bullying?

El bullying puede llegar al asesinato (como el caso de Norma Lizbeth Ramos, que murió tras ser acosada en Teotihuacán); de ser así, la familia tiene derecho a reclamar justicia y la parte responsable tendrá derecho a reivindicar justicia, pero debemos considerar, además de la colaboración de las personas, la vigencia del Estado de derecho. El bullying puede convertirse en un delito perseguible, quizás no hacia el Ministerio Público, pero sí en organismos donde participemos todos.

¿Qué secuelas causa el bullying?

Los acosadores son personas que luego pueden participar en espirales de violencia superiores; pero además, si no acompañamos a las víctimas de bullying a recuperar su autoestima, eventualmente podrían ser víctimas de acoso, abuso sexual o se trastornen sus oportunidades de vida y pierdan años en las posibilidades de construirse de la mejor manera. Es los que nos debe preocupar a todos para cada ser humano.

ALERTAS DE BULLYNG

El Consejo Ciudadano tiene siete señales de un niño o adolescente que padece bullying: Bajo rendimiento escolar, baja autoestima, tendencias suicidas, cubre parte de su cuerpo para tapar golpes o heridas, padece insomnio, modifica sus hábitos alimenticios y modifica su interacción social.

Los tipos de violencia reportada en el programa Caminito de la Escuela del Consejo indican que el acoso se divide en: 30% física, 23% verbal, 17% psicológica, 11% digital, 11% sexual y 7% como exclusión social.

El Consejo Ciudadano brinda apoyo psicológico y jurídico gratuito, que es confidencial y continuo 24/7 a todo México, en la Línea de Seguridad o el Chat de Confianza 5555335533. De manera presencial en sus sedes de las alcaldías: Cuauhtémoc (Amberes 54); Iztapalapa (Luis Hidalgo Monroy 100); Azcapotzalco (Morelos y Pavón 33) y Benito Juárez (Tintoreto 39).

