CDMX e INVI entregan viviendas a familias en la alcaldía Miguel Hidalgo

El Gobierno de la capital entregó la Unidad Habitacional “Avenida Jalisco 280”, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde 60 familias que ocupaban en una vecindad, pagarán un crédito de 600 mil pesos a 30 años de acuerdo a sus posibilidades, y cederán un porcentaje de departamentos al Instituto de Vivienda para otros núcleos familiares.

En ese sentido, el Jefe del Ejecutivo local refirió que con ello, ahora se cuenta con un hogar propio, digno y seguro, resultado del trabajo coordinado del gobierno con las organizaciones sociales para la construcción de viviendas de interés social, mejorando así la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México.

“Cada familia que está aquí representada tendrá una vivienda y el beneficio no sólo es para el individuo, para la persona, sino para la familia que va a tener un hogar, un lugar donde convivir y que a partir de ahora no tendrá necesidad de rentar, se quitará las preocupaciones de ser desalojados. 60 familias van a tener aquí una vivienda adecuada para vivir dignamente, por eso los felicitamos a todas y todos, los felicitamos ampliamente, me da mucho gusto eso y eso, hasta mejora la salud, tranquiliza el alma y se vive más feliz. Aquí había una vecindad en mal estado, muy precaria, ahora van a tener viviendas bien construidas, seguras, protectoras, que van a permitir vivir en otras condiciones”, expresó.

Destacó el trabajo realizado por el Instituto de Vivienda (INVI), que protege el derecho a un patrimonio a costo accesible para quienes no pueden adquirir una propiedad en el mercado inmobiliario, otorgando créditos sin intereses, facilidades de pago y mensualidades de mil 500 pesos.

“El INVI permite que una familia pueda adquirir una vivienda como esas, que ofrece el mercado inmobiliario, del mismo tamaño, con una fachada como la que acabamos de ver, que no le pide nada a esos desarrollos inmobiliarios, pero la puede adquirir con un crédito sumamente blando pagando no 30 mil al mes, sino mil 500 pesos al mes cuando más. Por eso existe el INVI, y qué bueno que así sea, es una verdadera bendición contar con una institución como esta con la que cientos de miles de familias han logrado tener vivienda a lo largo de todos estos años”, abundó.

En su oportunidad, el coordinador ejecutivo de Seguimiento Institucional del Instituto de Vivienda, Rodrigo Chávez, explicó que la construcción de esta unidad habitacional se realizó bajo el esquema del Programa “Vivienda en Conjunto”, que permite a organizaciones de población vulnerable sustituir sus viviendas precarias por hogares dignos, “en este caso, las y los propietarios pagarán un crédito de 600 mil pesos a 30 años de acuerdo con sus posibilidades económicas, además de ceder un porcentaje de los departamentos a la bolsa de vivienda del INVI para que otras familias puedan acceder a este derecho”.

A la entrega, asistió el director general del Instituto de Vivienda, Anselmo Peña; el director ejecutivo de Operación del Instituto de Vivienda, Raúl Bautista; y el administrador de la Unidad Habitacional “Avenida Jalisco 280”, Antonio Paniagua.

