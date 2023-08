Ciberestafas por whatsapp: riesgo en línea

Laura Lizzete Enríquez Rodríguez, comisionada del INFOCDMX, explica que se trata de una nueva modalidad de fraude que se ha expandido en esta red social, mediante la promesa de recibir un ingreso extra siguiendo cuentas de Instagram

Los ciberataques se han convertido en un delito creciente en México, donde se registran al menos mil 600 casos por semana reportados principalmente por empresas y organizaciones, señala Laura Lizzete Enríquez Rodríguez, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX).

“Hola ¡Que tengas un gran día! Soy Sofía de la aplicación Vision en Instagram. ¿Puedo hablar contigo un minuto?”. Así comienza uno de los ciberataques más comunes en esta modalidad en la CDMX. “Te ofrezco un trabajo de medio tiempo que no afecta tu otro trabajo y no pagarás ninguna tarifa. El trabajo es simple, todo lo que debes hacer es seguir en Instagram a la persona que te enviaré de inmediato, tomar capturas de pantalla y enviárselas, y te pagarán. Pagamos 30 pesos por cada Instagram y puedes ganar hasta 4 mil 500 pesos diarios. Responda SÍ, si está interesado”, se lee en un mensaje de WhatsApp.

La funcionaria explica que se trata de una nueva modalidad de fraude que se ha expandido particularmente en esta aplicación: “llegan mensajes de una persona que no conoces, un número que por lo general es fuera de tu ciudad o incluso internacional, y te pide que le regales unos minutos; ven si tu teléfono está activo y te enganchan para ofrecerte trabajo o dinero para dar likes y, efectivamente, te depositan una cantidad pequeña, pero luego te suman a un grupo más grande y te piden que deposites cierto dinero para entrar a ese grupo y cuando lo haces, se desaparecen”.

La manera en que las autoridades han detectado el crecimiento de este tipo de ciberestafas es gracias al aumento del número de peticiones de apoyo de la ciudadanía al Consejo Ciudadano de Justicia de la ciudad, las cuales terminan en denuncia. En 2021, señala Enríquez Rodríguez, tenían casi 7 mil denuncias, pero para 2022 fueron 16 mil, más del doble de un año para otro, lo que para la funcionaria demuestra que aunque han crecido estos delitos, también lo ha hecho la conciencia ciudadana.

“Cuando vean mensajes de personas que no reconocen, no contesten, y de ser posible bloqueen y reporten el número; otra modalidad es que si no tienes activa la verificación en dos pasos te roban el whats y al de un familiar le escriben para pedirle dinero; cuando pasan esas cosas es fundamental corroborar y no depositar; también hay mucho fraude que tiene que ver con ‘deposítame y te doy un servicio o un crédito’; no hagan clic en enlaces sospechosos que mandan por Facebook, SMS o por cadenas, y nada que tenga que ver con dar información personal o financiera”.

Te recomendamos ALERTAN EN CDMX POR ESTAFA DE “INFLUENCERS” EN REDES SOCIALES.

SEGUNDO LUGAR EN LATINOAMÉRICA

Enríquez Rodríguez comenta que los ciberdelitos “son un problema creciente en el mundo, y obviamente también en México. De hecho, nuestro país ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en ataques cibernéticos y el noveno a nivel mundial. Somos un blanco de este tipo de delincuencia aun cuando, ahora sí, muchas organizaciones en nuestro país le están invirtiendo al tema de la seguridad informática”.

Dado que es un fenómeno reciente, explica la servidora pública, “no había una conciencia como tal sobre el tema y por eso ha habido cientos de miles de víctimas de este delito en nuestro país. En gran medida se debe a la falta de información y de conciencia sobre la importancia de nuestros datos personales y cómo pueden ser vulnerados”, asegura.

TERCERA EDAD, LA MÁS AFECTADA

De acuerdo con el Consejo de Seguridad Ciudadana “el centro neurálgico de nuestro país es CDMX y aquí se concentra gran parte de esta actividad delictiva, pero hay otras entidades que no escapan de ello y también sufren estos ataques”. La comisionada alerta que en nuestro país suceden más de 1600 ciberataques a la semana “y eso nada más en empresas y organizaciones que son las que los reportan, pero si sumamos los particulares, vemos que hay una importante vulneración en la que, lamentablemente, el target de este tipo de delitos son nuestros adultos mayores”.

La mitad de los ciberdelitos en México delitos son fraude en cobranza, en compra venta en internet, acoso cibernético que incluye el grooming (cuando adultos acosan a niños, se disfrazan de una persona que no son y los enganchan para comisión de delitos o para sacarles dinero, fotografías o videos); “fraude, acoso cibernético, extorsión, sextorsión y suplantación de identidad son los más comunes en nuestro país”. Por ello, para la funcionaria, la única forma de hacer frente a este problema es mediante el trabajo en conjunto del gobierno, la ciudadanía y las empresas.

Texto por Mario Rojas R. Fotografía: cortesía.