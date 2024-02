Agenda de la semana: San Valentín rudo y cursi

Esta semana trae un enfrentamiento entre las ganas de él de ver este domingo 11 de febrero el Súper Tazón en pantalla gigante y las ganas de ella de comenzar a celebrar San Valentín, así que ambos no se quiebren la cabeza y encuentren los regalos perfectos en lugares inesperados de la CDMX, así como espacios para deleitarse con el futbol americano y también con el amor.

Viernes 9

Adiós al ramo de flores clásico

No dejes que 12 rosas hablen por ti, mejor aprovecha que ya está el Festival de las Flores de Orquídeas en Paseo de la Reforma para regalar una flor que le diga a esa persona lo excepcional que es. Hay también tulipanes, jacintos, alcatraces, bonsáis, suculentas, cactus y plantas carnívoras. Lo mejor es que los productores locales ofrecen sus productos sin intermediarios, por lo que es posible encontrar precios accesibles, así como recibir consejos sobre su cuidado.

Horario: 10:00 a 21:00

Fecha: hasta el 18 de febrero

Sábado 10

4722: Año del dragón de madera

El Año Nuevo Lunar (o como muchos lo conocen, Año Nuevo Chino) arranca este día con diferentes lugares celebrando la ocasión. El Barrio Chino de Viaducto-Piedad contará todo el fin de semana, desde las 14:00 horas, con actividades como la danza de leones y dragones, exhibiciones de artes marciales y venta de souvenirs y comida. Mientras que el Museo Nacional de las Culturas del Mundo ofrecerá sólo el sábado, desde las 10:00, demostraciones de artes marciales y bailes, conferencias, talleres y visitas guiadas.

Horario: según el lugar

Costo: entrada libre

Domingo 11

Super Bowl Experience 2024

Los fans del Súper Tazón podrán disfrutar de la final más esperada del futbol americano con este espacio especial para ellos en el jardín del restaurante de Campo Marte, donde no sólo se transmitirá el partido entre Kansas City vs San Francisco (17:30 horas en México), también habrá varias amenidades como cancha de flag football, zona de asadores, activaciones, photo opportunities y más.

Horario: 10:00 a 23:00

Costo: $500 general

Lunes 12

De la pizza nace el amor

Una cita que no falla para San Valentín es la velada con cena y bebidas. Por eso te puede interesar el taller de pizzas en forma de corazón de Lúpulo, en el cual las parejitas pondrán las manos en la masa con drinks de por medio. Incluye cuatro bebidas por pareja, entre cerveza artesanal, mezcal o gin; papas a la francesa o gajo, y la pizza del menú que quieran elaborar.

Dónde: Cuauhtémoc 870, col. Narvarte Poniente

Costo: $900 por pareja el día del evento (días 10, 12, 13, 14 y 15 de febrero)

Martes 13

Con la música más romántica

San Valentín andará rondando en la tercera Expo-Venta entre Flores y Boleros que organiza la alcaldía Tlalpan. Las parejas podrán disfrutar de muchas actividades. Habrá música para que se arme el bailongo, mucha comida para enamorar desde el estómago, así como flores para las fotos y obsequios, junto a otros detallitos. Estará abierta al público del 13 al 16 de febrero.

Dónde: Plaza del Bolero “Armando Manzanero” (Moneda s/n, col. Tlalpan)

Horario: 10:00 a 20:00

Miércoles 14

Tan dulce como tu corazón

La Feria Nacional del Xocolatl te ayudará a surtirte de los mejores chocolates, postres y detalles para enamorar a tu crush. Habrá pasteles, churros, confitería, bombones y todo para crear un regalo dulce y romántico. Además, el evento contará con una cartelera cultural de eventos como danza, música y canto. ¡Y la entrada será libre! Visítala del 11 al 18 de febrero.

Dónde: explanada trasera de la alcaldía Cuauhtémoc (Juan Aldama s/n, col. Buenavista)

Horario: 10:00 a 20:00

Jueves 15

De amor y muchas palomitas

Otro date cumplidor es ir al cine a pasar un buen momento romántico por San Valentín. Y por ello en algunas salas se proyectarán de nuevo filmes clásicos de esta temporada tales como The Notebook, About Time y hasta la polémica Fifty Shades of Grey. Esta cartelera especial incluye una promoción: si asistes a cualquiera de las funciones del ciclo, puedes ganar un coleccionable exclusivo.

Dónde: complejos de Cinépolis

Fechas: 14 al 21 de febrero