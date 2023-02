Cómo aprovechar la inteligencia artificial en mi negocio

Fotografía: Shutterstock

Mejorar la atención al cliente, automatizar proyectos, reducir costos son los básicos de la IA.

Este 2023 estamos todos hablando sobre una sola cosa: inteligencia artificial. Diseñamos, escribimos, pedimos consejos, jugamos y hasta hacemos nuestras fotos de perfil para ver qué tanto nos parecemos. Sin duda, el uso de herramientas relacionadas con esta tecnología ha cautivado al mercado. Así que surge una pregunta fundamental, más por curiosidad personal que por verdadero uso profesional. ¿Cómo podemos hacer para aprovechar esta tendencia en el emprendimiento?

Tratemos este tema con honestidad. Más allá de darle like a contenido generado por coaches de negocios para aprovechar el uso de Chat GPT como un profesional, ¿verdaderamente te has puesto a pensar cómo sacar ventaja de la inteligencia artificial (IA) para tu negocio? ¿Puede una PYME tradicional utilizarla aunque no tenga venta digital?

Cualquier emprendimiento se puede beneficiar de esta tecnología ahorrando tiempo, automatizando procesos o bien, ahorrando costos para producir materiales interesantes en formatos digitales. Revisemos cada uno.

El primer lugar en el que te va a beneficiar el uso de IA es en la atención al cliente. Puedes implementar chatbots para que a través de herramientas de mensajería instantánea se le respondan preguntas frecuentes a las personas que busquen a tu marca. O bien, reservar citas de forma muy sencilla, en el caso de que tu negocio lo requiera.

¿Dónde más puedes encontrar beneficios? Puedes automatizar procesos del tipo contables (como tu facturación o cotizaciones) o incluso de inventario, en el caso de que tengas un negocio con venta tradicional de productos.

¿Qué más puedes utilizar? Podrías generar buenas fotos de producto pasándolas por este tipo de herramientas para editarlas rápido y generar catálogos mucho más profesionales a un costo muy bajo.

No necesitas tener un negocio muy elaborado para extraer el máximo potencial de la inteligencia artificial. Claro que puede apoyarte en la toma de decisiones, haciendo análisis de campañas publicitarias y su rendimiento, pero también puede apoyarte en el día a día.

¿CÓMO APRENDER MÁS SOBRE LA IA?

Si el tema te interesa y quieres incorporarlo en tu negocio hay muchos recursos disponibles para empaparte sobre el tema y empezar a trabajarlo.

Toma cursos en línea. Existe una oferta interesante de cursos y talleres disponibles gratuitos y a bajos costos que te permitirán conocer con mayor profundidad el uso y posibilidades de la inteligencia artificial. Quizás especializarte te permitirá hasta abrir más servicios en tu negocio.

Acércate a comunidades de IA. También podrás encontrar diferentes comunidades generadas alrededor de aplicaciones de inteligencia artificial. Puedes empezar búsquedas en redes sociales para acceder a estas comunidades.

Inténtalo. Sin duda lo mejor para que puedas aprender más sobre esto, es descargando las aplicaciones. Úsalas, conecta con ellas, descubre cómo poner en práctica todas las posibilidades que traen y piensa cómo podrías incorporarlas en tu emprendimiento.

¿Qué más puedes hacer? Como persona que lidera un negocio, recuerda que es muy importante mantenerte en tendencia y aprender sobre estos temas. Esto provocará resultados positivos siempre, no solo en tu formación profesional sino en tu marca personal y en tu emprendimiento. Puede ser, inclusive, un punto de conexión con futuros clientes y, sin duda, un tema de conversación interesante que puedes detonar.

