Con material reciclado, concluyen Parque Cuitláhuac

Fotografía: cortesía

Durante inauguración de la última etapa del Parque Cuitláhuac en Iztapalapa, en el que se invirtieron 467 millones 087 mil pesos en sus tres fases, el Jefe de Gobierno, Martí Batres, dijo en conferencia que “algunos gobiernos veían a esta alcaldía como un patio trasero y no como parte de la ciudad, un lugar donde se iba a tirar basura y a arrojaban autos, pero hoy no sólo no es la parte trasera, ni un tiradero, sino la cuarta parte de la capital, con los derechos sociales, económicos y recreativos que el resto y con todo el apoyo del Gobierno de la ciudad para nuevas transformaciones pues es responsabilidad de un gobierno progresista dar lo mejor a los más pobres y construir infraestructuras públicas de las zonas, ¡nunca más Iztapalapa será un patio trasero de nuestra gran ciudad!”.

En tanto, el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva, refirió que el 95% de la construcción de las 88 hectáreas del parque se hizo con materiales reciclados, además de que en la primera etapa de 42 hectáreas se invirtieron 235 millones; para la segunda de 40 hectáreas, 199.2 millones; y esta tercera de 6 hectáreas, 33.67 millones de pesos.

Es muy importante transformar, pero la forma de transformar es esencial, la visión de un gobierno de sostenibilidad pues el 95% de los materiales provienen de residuos, ya sea de la basura o de la construcción, se utilizaron aquí: 15 mil 550 toneladas de poliestireno de alta densidad que se convierten en geoceldas; un millón 140 mil toneladas de residuos de la construcción para grava, producto de triturado, muros zampeados, concreto polimérico, bioblocks, adoquines y tecnosol sustentable; 141 mil 700 toneladas de fresado, que se usaron en zonas de andadores; 19 mil 593 ,toneladas de plásticos reciclados para adoquines, bioblocks, madera plástica y concreto polimérico; y 640 mil botellas de polietileno de alta densidad para postes de luminarias LED.

Agregó que debajo de la superficie hay 40 centímetros de triturados y de geoseldas que permiten darle estabilidad y es una de las partes de innovación, de una visión de sustentabilidad y que también asegura que no se vuelva a hundir porque se debe recordar que este espacio antes era un basurero y hay debajo de todo hay 15 metros de basura, esto es importante como misión y esto ha llevado al reconocimiento internacional.

“En cuanto a vegetación, se plantaron 28 mil 890 árboles, se sembraron 252 mil 738 plantas y arbustos y hay una red de riego de 53 mil 045 metros y se regeneraron 50.74 hectáreas de áreas verdes; hay casi 7.1 hectáreas de humedad equiparables a lo que vemos y percibimos en Xochimilco. Estamos extrayendo 20 litros por segundo del drenaje, lo pasamos a una planta de tratamiento, esto pasa por un humedal de una hectárea y se filtre el agua y lo deja a nivel de alimentar otros humedales por casi más de 7 hectáreas”, señaló.

Agregó que de las dos etapas anteriores y en esta última donde ya se le da más el carácter deportivo, se hicieron intervenciones un skatepark, uno de los más grandes o tal vez el más grande de Latinoamérica de casi un hectárea, una zona para mascotas, 7 mil 800 metros cuadrados un cartódromo también profesional, juegos infantiles por casi 12 hectáreas que se regeneraron y/o rehabilitaron, y un campo de béisbol adelante, y en esta tercera se hizo el danzódromo, tres multicachas, una cancha de Fútbol7, una cancha de fútbol profesional, zona de estacionamiento y casi seis hectáreas de regeneración, de rehabilitación del medio ambiente”, finalizó.

Infórmate en nuestras redes sociales como Máspormás y conoce más del día a día de la agenda pública.