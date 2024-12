Cancamusa: de aprenderse una rola de Kravitz a abrir su concierto

La baterista dará concierto el 12 de diciembre en el Foro Indie Rocks! y el 14 abrirá el de Lenny Kravitz en el Palacio de los Deportes

Por Claudia González Alvarado*

Cancamusa tendrá dos conciertos importantes en diciembre en la Ciudad de México, uno de ellos abriéndole a Lenny Kravitz.

La baterista y cantante chilena cuenta a Chilango que está feliz por lo que se le viene en diciembre en la capital. Y es que dará un concierto sola donde interpretará su nueva rola “Antes de que se apague el sol”, pero también será la telonera de Lenny Kravitz, y eso será un momento de círculo completo para ella.

Natalia Pérez Peralta, nombre real de la baterista, ha venido abriéndose camino desde comienzos de los 2010. El instrumento que eligió desde adolescente “me ha regalado los momentos más bonitos en la música, me ha dado una personalidad también, una identidad como música.

Y nutre como compositora a mis canciones desde otro lado”, dice. Además, ya la llevó a tocar con Mon Laferte y Javiera Mena. Y actualmente está en Los Bunkers, luego de que Mauricio Basualto tuviera que salir por problemas de salud.

La elección de la batería tiene su raíz en la CDMX, a donde llegó a vivir aconsejada por Mon, pues acá comenzó su amistad con los hermanos Durán. Con ellos colaboró en su proyecto Lanza Internacional, y luego abrió para Los Bunkers en Chile.

“Y en el momento que necesitaban a un baterista de emergencia, no dudé en aceptar ese desafío porque siento que respondía mucho a todos estos años de conexión”, cuenta Cancamusa.

Cancamusa, la cantautora

Pero eso no es todo, también compone, canta y produce. Y acaba de lanzar el single “Antes de que se apague el sol”.

“Esta canción es muy nostálgica, es el cierre de una relación muy importante. También es tomar consciencia de que hay historias que ya han llegado a su fin, y lo importante que es tomar un nuevo camino antes de que sea demasiado tarde”, explica la chilena.

La rola es de su próximo disco (cuyo título ya tiene pero se guarda por ahora) que adelanta que será más maduro, y podrás escuchar en algún momento de 2025. Antes seguirá alternando su grabación en la CDMX y presentaciones con Los Bunkers.

Su historia con Lenny Kravitz

Si eres fan de Cancamusa, podrás escuchar “Antes de que se apague el sol” y otras rolas en vivo este diciembre. El 12 tocará en el Foro Indie Rocks!, y el 14 será telonera del Blue Electric Light Tour de Lenny Kravitz en el Palacio de los Deportes.

“Eso fue una sorpresa muy hermosa. Estoy muy feliz y me siento muy afortunada de que me hayan escogido para darle la bienvenida al público de Lenny Kravitz, que es un músico de los más importantes a nivel mundial, con canciones tremendas que me acompañaron mucho en mi adolescencia”, dice.

Especialmente “Again” y “Are you gonna go my way”, desde que era estudiante. “Mi profesor de música, cuando yo era muy chica, se dio cuenta que tenía talento para tocar batería, y me dio de tarea sacar una de sus canciones”.

Ya le latía su música, pero estudiarla influyó en su propia manera de tocar. Así que, agradecida, contactó a su profe al saber de la fecha en la CDMX. “Le mandé un mensaje y estaba emocionadísimo”, comparte. Y ahora se prepara para ese momento tan especial.

“Van a ver a una cantante, baterista, guitarrista, interpretando sus canciones. Yo espero que a la gente le gusten mucho mis melodías, que se puedan identificar con mis canciones y darles una muy buena bienvenida para que queden todos felices y con el corazón ahí en la mano para recibir a Lenny Kravitz. Es un gran desafío. Creo que va a ser una noche muy especial”.

Para el primer concierto de Cancamusa, en el Foro Indie Rocks!, hay boletos en Passline, y para el segundo quedan pocos en Ticketmaster.

CDMX, la segunda casa de Cancamusa

Vivir en la CDMX le ha servido bastante a Cancamusa. “Me ha regalado también una perspectiva de lo que podía ser y lo que era yo como baterista, cantante y compositora que creo que no lo había visto antes”.

Le encanta el clima chilango y disfruta mucho de las áreas verdes, la amabilidad de la gente y hasta sonidos como el del fierro viejo. De comer, ni se diga, pues ama los chilaquiles, tacos, enchiladas y, lo que ella define como “el invento más exquisito”, los esquites.

Cancamusa en México

Cuándo: 12 de diciembre

Dónde: Foro Indie Rocks!

Costo: preventa $350, meet & greet $600

*Texto adaptado para + Chilango