Ingeniería Rosa llega al racing

El proyecto que ha destacado por darle un espacio a las mujeres para desenvolverse en la mecánica automotriz ahora llega a los pits con la Copa Notiauto

En el camino por conquistar nuevos sueños no sólo se necesita conocimiento, sino también confianza y encontrar a las personas correctas que te ayuden para alcanzarlos. Beatriz Jiménez ha aprendido esto con su proyecto Ingeniería Rosa, que ahora está a punto de cruzar otra meta: llegar a los pits con su primer auto de carreras hecho por mujeres.

Y es que Ingeniería Rosa se dio a conocer con el primer taller rosa en Ciudad de México (comandado por Beatriz) que brinda un espacio seguro a las mujeres para ejercer la mecánica automotriz, su academia enfocada en capacitar de manera gratuita a las chicas que desean entrar en esta profesión y sus cursos y asesorías para que otros talleres se certifiquen en equidad de género.

Fue justo con su parte académica que llegó el sueño de entrar en las carreras de autos. La directora del taller ESFE Centro Automotriz cuenta que así como su objetivo era que se acercaran mujeres a este aprendizaje, también lo era abarcar todas las áreas de la industria automotriz, incluyendo el racing, porque hay talentos diferentes y perfiles que desean entrar a los pits.

“Nos fuimos metiendo”, explica Beatriz. “Lo importante aquí son las alianzas que hemos encontrado. Coincidimos con Dana Ruz, que es una piloto a favor de la equidad de género, pero también de sacar adelante al talento femenino, que es complicado porque hay pilotos mujeres más enfocadas en la carrera y no en incursionar en ayudar a más mujeres. Tuvimos un encuentro de mujeres en la industria automotriz y coincidimos en que queríamos que la mujer fuera vista también en el deporte automovilístico”.

Así surgió Ingeniería Rosa Racing, que se estrenará en la Copa Notiauto, el mejor serial de automovilismo en México. Su participación ocurrirá dentro de la categoría Súper Turismos Light y con Dana Ruz como la piloto. Por su parte, Beatriz encabezará toda la operación y el armado, que se está haciendo desde cero, pero bajo el reglamento que establece el campeonato.

“El auto que se va a armar competirá en la temporada 2025, correrá en el Autódromo Hermanos Rodríguez y además, con este concepto de la Copa, también está el Speedfest, donde también participará sin duda. El armado nos llevará de dos a tres meses y prácticamente vamos a dar a conocer el día a día, cómo es el armado de ingenieras mujeres”, detalla la ahora Team Manager (jefa de equipo).

Armar el equipo perfecto

Para el equipo de Ingeniería Rosa Racing, el requisito es tener pasión antes que un currículum que valide que se está estudiando o se terminó una carrera en ingeniería. Aunque es muy importante el conocimiento y el talento porque también es una responsabilidad estar en los pits.

“Teniendo ese aspecto, el equipo que actualmente hay son prácticamente tres ingenieras, dos técnicas automotrices que se han preparado en la academia, porque obviamente se requiere de la ingeniería y de la ingeniería mecánica, es decir, de la parte operativa, de los reemplazos que se van a requerir, tiene que haber equipo tanto de ingenieros como de mecánicos para solucionar. Y también, aunque no van a participar directamente, tenemos el respaldo de dos ingenieros.

“La equidad de género no se está perdiendo, porque ellos, como siempre lo he dicho, forman un punto y una labor muy importante, y los dos ingenieros van a estar ‘detrás de cámaras’, en aspectos muy técnicos. Pero el auto sí va a estar hecho por ellas, entonces tenemos ese respaldo de estar armando un auto con toda la responsabilidad, con todo el compromiso y el equipo está muy bien seleccionado”, destaca.

Previamente, Beatriz había sido buscada para colaborar con un equipo de automovilismo. Este le pidió un prototipo que presentó, pero no se llevó a cabo. A pesar de eso, siguió adelante.

“Lo importante era encontrar esa pieza perfecta de alguien que sí apostara por las mujeres, porque en aquel entonces el piloto que me busca y la empresa que quería que estuviéramos en los pits nunca me dan respuesta. Seguramente a ellos les sirvió información mía, pero no confiaban”, comenta.

“La sociedad todavía está dudando y tiene toda la razón porque es algo nuevo; sin embargo, alguien tiene que dar el primer paso. Dana está creyendo y nos está dando la seguridad de que las manos de mujeres van a hacer un buen trabajo, de ahí agarramos fuerza y obviamente trabajamos con ese compromiso y esa responsabilidad que conlleva armar este auto para que salga a la pista”.

Más de Ingeniería Rosa

Junto con el racing, Ingeniería Rosa ha crecido mucho a más de un año de haberlo conocido en máspormás (ahora + Chilango). La fundadora del proyecto da como primicia que junto con su parte académica y los talleres incluyentes, ahora impartirán cursos en línea y sin costo para las mujeres que tienen problemas para trasladarse hasta el taller, ubicado en la Picacho-Ajusco.

La colaboración se hizo con ‎CIE Connecting International Education, una plataforma canadiense de alcance internacional, donde estará disponible la academia automotriz rosa a partir de noviembre. Por supuesto, la idea también es respetar los diferentes perfiles, pues así como hay mujeres interesadas en aprender partes prácticas muy específicas, también hay quienes quieren sólo dedicarse a tareas administrativas.

Además, el proyecto recientemente fue parte de la Carrera Panamericana 2024 y continúan con su programa para certificar a talleres, avalados por la Secretaría de Educación Pública y por la Confederación Nacional de Talleres.

Esta experiencia ha sido muy interesante y gratificante para la directora porque de empezar hace años con el centro automotriz sin saber nada de mecánica a luego aprender de la parte operativa tradicional, de motores a combustión, y ahora ya acercarse a híbridos y lo electrónico, descubrió que la clave es la capacitación y profesionalización.

“Estamos muy de la mano con la filosofía de la Confederación Nacional de Talleres, donde soy delegada de la primera delegación rosa y por eso hacemos sinergia con empresas que van con la misma filosofía de capacitación y formación. Sin estos elementos, no podemos avanzar en otras áreas”, concluye.

“Es muy importante mencionar que [Super Turismos Light] es una categoría básica, pero que indudablemente no ha habido este equipo de mujeres que ha creado un auto de racing”. – Beatriz Jiménez, jefa de equipo de Ingeniería Rosa Racing