Los Tres (originales)

En entrevista, Álvaro Henríquez, de la banda chilena Los Tres, habló sobre el regreso de la alineación original y su concierto de noviembre en la Ciudad de México

Por Claudia González Alvarado*

La banda de rock chilena Los Tres tocará pronto en Ciudad de México con sus integrantes originales, tras más de 20 años. Así es, Álvaro Henríquez (vocalista y líder), Roberto “Titae” Lindl (bajo), Ángel Parra (guitarra) y Francisco “Pancho” Molina (batería) están juntos de nuevo.

“Yo soy el culpable de haber juntado nuevamente a Los Tres. Después de un tiempo de conversar y ponernos de acuerdo, logramos juntarnos y tocar en vivo, y el próximo año sacar un disco nuevo. Esos son los planes, no solamente remitirse a las canciones antiguas, sino también tocar las canciones nuevas allá en México”, comenta Henríquez.

Y es que en el 2000 la banda se separó tras haber lanzado el disco La Sangre en el Cuerpo el año anterior. Luego volvió, pero sin todos sus miembros originales. Así que la reunión de los cuatro músicos que debutaron en 1991 con el disco homónimo es un gran acontecimiento para el rock en español.

Con respecto a su nueva música, Álvaro dice: “A mí siempre las canciones son las que me van llevando a ciertos lugares o personas. Con estas últimas pensaba: ‘esta canción no es para sacarla yo solo o con los Pettinellis, sino que esto es para Los Tres’”. Y lo comprobó en el estudio de grabación.

“Fue como magia instantánea, apareció todo, nos transformamos como en un núcleo, que siempre lo fuimos, pero ahora todavía con más ganas”, asegura. Aunque probablemente no veamos esas canciones hasta el próximo año, ya tenemos algo qué esperar.

Los conciertos en México

Por lo pronto está la gira Revuelta, que la banda tenía que traer a México, un país sumamente importante en su historia y en su corazón: “Considero que México es mi segunda casa, mi segundo hogar. Siempre la gente nos ha tratado muy bien, son gente entrañable, el público es una maravilla. Tengo amigos allá también, los tacvbos”.

Con una discografía llena de clásicos, es de esperarse que la gira Revuelta tenga un set para hacerle coros a la banda de principio a fin. Y así promete el vocalista de Los Tres: “No se preocupen, que vamos a tocar todas las canciones que conocen, y quizás algunas que no conocen también […] va a ser muy bonito reencontrarse con el público de allá y nosotros con la formación original”.

Así que ve repasando su discografía con clásicos como “Déjate caer”, “La Torre de Babel”, “La espada y la pared”, “Tírate” y “Un amor violento”. Y es que te espera un set de aproximadamente 30 rolas tocadas durante cerca de dos horas 45 minutos.

Pronto habrá más recuerdos en este reencuentro de Los Tres originales con sus fans mexas. Aunque por ahora solo hay una fecha en la CDMX, Álvaro asegura que “están trabajando” en otras. Además existe la posibilidad de un disco en vivo o documental, pues han estado grabando todo “y México no será la excepción”.

Historia en México

“Viví allá en México, me casé con una mexicana un tiempo (Julieta Venegas). Me gusta todo lo de México, la música, el folclor mexicano me encanta, la comida. Es enamoramiento total con México”, comenta Álvaro.

Además, contó sobre Café Tacvba: “Esa primera vez estuvo muy marcada por la presencia de los amigos tacvbos que nos fueron a ver al hotel, y ahí empezamos a hacernos amigos, yo creo que fue como amor a primera vista.

Como que nos hicimos amigos de una, y hemos tocado juntos muchas veces, también hemos hecho giras juntos. Me acuerdo del hotel, creo que era el Sheraton, y andaban todos con sus barbas largas. Fue muy bonito eso porque ellos nos buscaron”, recuerda emocionado.