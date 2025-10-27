Norris se corona en México

El piloto británico Lando Norris conquistó el Gran Premio de México 2025 y terminó con la sequía de McLaren en suelo azteca

Por Eduardo Alavez*

El británico Lando Norris tuvo un fin de semana de ensueño. No sólo por acortar distancia en el Campeonato Mundial de Pilotos y subir al podio del Autódromo Hermanos Rodríguez, sino también por poner fin a la sequía de victorias de McLaren en el Gran Premio de México.

Además, dio un golpe de autoridad ante el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, quien había recortado distancias en el campeonato y amenazaba el gran año de la escudería británica en la Fórmula 1.

Por si fuera poco, Norris consiguió una victoria contundente en la fiesta del máximo circuito en México, que cumple 10 años de su regreso (en 2015) y se ha consolidado como una de las sedes más coloridas para los amantes del rugir de los motores.

El fin de semana de Norris

La escudería McLaren llegó a México con tensión sobre los hombros. Aunque ya tenía asegurado el Campeonato Mundial de Constructores, aún estaba en juego el de Pilotos.

Oscar Piastri y Lando Norris competían por la corona para cerrar un gran año para el equipo británico. Sin embargo, Max Verstappen había ganado tres de las últimas cuatro carreras y recortado puntos con los líderes del campeonato, llegando al Hermanos Rodríguez como uno de los favoritos por su poderío en el circuito mexicano.

Para aumentar la tensión, McLaren no ganaba en México desde el inicio de la tercera era de la F1 en la capital. La última victoria fue en 1989, de la mano de Ayrton Senna. Antes de eso, sólo había conseguido dos triunfos: el de Alain Prost en 1988 y el de Denny Hulme en 1969.

La pesadilla parecía continuar este fin de semana. En el primer día del GP de México, ambos pilotos de McLaren pasaron de largo en las prácticas libres, opacados por Charles Leclerc, de Ferrari, y por el perseguidor Verstappen, quienes marcaron las vueltas más rápidas.

Pero el segundo día todo cambió. Norris tomó la batuta del equipo británico y brilló en las últimas prácticas libres, dejando atrás tanto a su compañero Piastri, líder del campeonato, como al neerlandés de Red Bull y a la dupla de Ferrari.

Más tarde, en la clasificación, Norris volvió a mostrar músculo. El piloto británico consiguió la pole position y se colocó como el gran favorito para conquistar el complicado circuito de la Ciudad de México.

Llegó el día de la carrera. Aún persistían las dudas, sobre todo por los malos antecedentes de Lando en las largadas y el acecho de los Ferrari y Verstappen. Sin embargo, el piloto de McLaren tuvo un día de campo en el Autódromo Hermanos Rodríguez y nunca perdió la punta.

Leclerc y Verstappen intentaron presionar, pero no lograron reducir la distancia. Incluso Piastri, quien tuvo un fin de semana para el olvido, vio a su compañero subir al podio sin ofrecer resistencia para defender su liderato.

Fórmula 1 en México, de manteles largos

Hay un sabor especial en el Gran Premio de México. Pilotos y prensa internacional destacan el ambiente colorido del Autódromo Hermanos Rodríguez, la calidez del público mexicano y la fiesta que estalla cada vez que se escucha el rugir de los motores.

En 2025 no decayeron los ánimos, pese a la ausencia del mexicano Sergio “Checo” Pérez, y la afición respondió con creces. Además, la “pachanga” tuvo un ingrediente especial: la Fórmula 1 celebró 10 años de su regreso a tierra azteca.

Esta es la tercera etapa del máximo circuito del automovilismo en México, que empezó en 2015. Tras 10 años, se ha convertido en la estancia más larga del evento en el país. Además, las ediciones seguirán sumándose, al menos hasta 2028.

En esta tercera época, el holandés Max Verstappen ha sido el gran protagonista, con cinco victorias. Sin embargo, también ha dejado huella la presencia del piloto mexicano Checo Pérez, quien ha sumado dos podios (2021 y 2022) y regresará a la pista en 2026, ahora con la escudería Cadillac.

La edición 2025 del Gran Premio de México fue más que una carrera: fue una celebración redonda. Lando Norris devolvió a McLaren la gloria en suelo mexicano y puso la cereza al pastel en el festejo por los 10 años del regreso de la Fórmula 1 al país. Una década después, la pasión, el color y el rugido de los motores siguen confirmando que el Autódromo Hermanos Rodríguez es una de las grandes fiestas del calendario mundial.

