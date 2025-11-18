Regresa a la CDMX la juguetería más grande de México

Avísale a Santa Claus y a los Reyes Magos que la Expo Tus Juguetes estará de vuelta para celebrar 20 años de hacer felices a las infancias

Por Andrea Hernández*

La temporada más mágica del año está a punto de comenzar y, con ella, también llega uno de los eventos favoritos de las familias capitalinas: Expo Tus Juguetes, que cada diciembre convierte al World Trade Center en la juguetería más grande de México.

Este 2025 se cumplen 20 años del evento, tiempo en el que tanto Santa Claus como los Reyes Magos han llevado alegría a las infancias y por supuesto, también a los adultos que siguen escuchando a su niño interior.

Expo Tus Juguetes es un evento que se realiza anualmente y se ha convertido en el lugar donde los niños y niñas pueden encontrar los mejores juguetes para esta temporada con los mejores precios.

A la expo han asistido casi tres millones de visitantes en estas dos décadas, quienes llegan no solo a comprar, sino a vivir la experiencia completa que ofrecen las grandes marcas, desde las pensadas en bebés hasta las que se han convertido en clásicos de autos y muñecas.

¡Atención, Reyes y Santa!

El World Trade Center será la sede de esta gran feria del juguete, que contará con decenas de marcas, experiencias y sorpresas para toda la familia. La expo será del 18 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026 y abrirá en un horario de 11:00 a 21:00, de lunes a domingo.

Además, este año se celebrará al visitante número tres millones con un regalo muy especial, así que puede que la suerte te sonría.

La entrada será libre para todo el público y habrá horarios extendidos en fechas cercanas a la Navidad y Día de Reyes para que nadie se quede sin su regalo. Toma nota de los horarios por día:

Del 18 al 21 de diciembre: 11:00 a 21:00

22 y 23 de diciembre: 11:00 a 22:00

24 de diciembre: 11:00 a 19:00

25 de diciembre: 12:00 a 20:00

Del 26 al 30 de diciembre: 11:00 a 21:00

31 de diciembre: 11:00 a 19:00

1 de enero: 12:00 a 21:00

2 de enero: 11:00 a 22:00

3 de enero: 11:00 a 23:00

4 de enero: 11:00 a 00:00

5 de enero: 11:00 a 02:00

6 de enero: 11:00 a 19:00

Si planeas ir con peques, lo mejor es hacerlo con tiempo y ropa cómoda para que no se pierdan de las experiencias dentro de la expo y tengan oportunidad de recorrer todos los pasillos.

Más allá de las compras, Expo Tus Juguetes 2025 es el plan ideal para revivir la emoción de la infancia, descubrir las novedades del mundo juguetero y contagiarse del espíritu navideño que sólo este evento logra reunir cada año.

Llega en auto o Metrobús

Llegar al World Trade Center es muy fácil, ya sea en transporte público o en auto.

Transporte público: la estación de Metro más cercana es San Pedro de los Pinos (Línea 7). De ahí sólo debes caminar cerca de 10 minutos hasta el WTC. La opción más cercana es la estación Poliforum de la Línea 1 del Metrobús.

la estación de Metro más cercana es San Pedro de los Pinos (Línea 7). De ahí sólo debes caminar cerca de 10 minutos hasta el WTC. La opción más cercana es la estación Poliforum de la Línea 1 del Metrobús. En auto: puedes llegar por Insurgentes Sur o Viaducto Miguel Alemán; el recinto cuenta con estacionamiento, sólo anticipa tu llegada para encontrar un buen lugar.

¿Cómo llego? Dónde: WTC (Montecito 38, col. Nápoles) Cuándo: 18 de diciembre de 2025 a 6 de enero de 2026 Horarios: 11:00 a 21:00, con horarios extendidos en fechas especiales Costo: entrada libre

55 marcas jugueteras participarán en la nueva edición de Expo Tus Juguetes

*Texto adaptado para Chilango Diario