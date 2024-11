Regresa el Imperio del Sol

Empire of the Sun se reencontrará con México después de ocho años de ausencia y lo hará como headliner del Corona Capital 2024

Karla Peckerman*

La primera vez que escuché a Empire of the Sun estaba en el primer semestre de la universidad. Un amigo me mostró el video de “We Are the People” y me explicó por qué le parecía un concepto muy innovador. Todo en ese video era nuevo para mi, la música, la banda, su extravagante estilo y hasta el Jardín Escultórico Edward James, y me preguntaba cómo era que no lo había visto antes.

2008 fue el año que el dúo australiano, integrado por Luke Steele y Nick Littlemore, lanzaron su álbum debut Walking on a Dream, convirtiéndose de inmediato en referentes del synth pop de esa época.

A pesar del éxito de su primer disco, Luke y Nick decidieron tomarse un tiempo para dar prioridad a sus proyectos personales (en ese entonces era algo común entre las bandas) y en 2012 se volvieron a juntar para lanzar Ice on the Dune (2013), de donde se desprenden rolotas como “DNA” y “Alive”. Su tercer álbum Two Vines (2016) tuvo una gira que trajeron a México; y después, vino un descanso que pareció eterno para lxs fans.

El 2024 los trae de regreso no sólo con un disco nuevecito y de paquete, sino también con un tour que incluye una presentación en el festival Corona Capital como headliners.

La pregunta es: ¿Qué ha sido de Empire of the Sun y por qué se sintió que desaparecieron aunque no fue así? El mismo Luke respondió a estas preguntas en entrevista con Chilango.

Del otro lado de la pantalla vi por primera vez a Luke, no con su característico maquillaje o vestuario extravagante, pero sí con un peculiar chaleco negro de peluche al que él mismo llamó “chaqueta de Comegalletas”.

A pesar de los miles de kilómetros de distancia, transmitía esa vibra mística que siempre ha proyectado en el escenario y muy emocionado comenzó a contarme: “Bueno, terminamos Two Vines, hicimos una gira durante un par de años y luego hicimos una gira de aniversario de Walking on a Dream (2008) en 2019.

Después llegó la horrible pandemia, pero para Empire fue un momento perfecto para apagar las computadoras, apagar todo. Estuve trabajando con Nick por 20 años, así que fue la primera vez que simplemente detuvimos todo”.

Al igual que pasó con otrxs artistas, la música de Empire of the Sun tuvo un importante pico de reproducciones en streaming durante la pandemia, especialmente por las generaciones más jóvenes.

“Comenzamos a recibir mensajes, especialmente de la generación más joven, diciéndonos que durante la pandemia las reproducciones aumentaron un 800% o algo así. Por eso Empire comenzó a funcionar y luego volvimos a estar juntos e hicimos este nuevo álbum (Ask That God)”, explica Luke sobre lo que los impulsó a regresar a hacer música juntos.

Respecto a su tan esperado regreso a un escenario en nuestro país, se mostró extremadamente emocionado y asegura que a pesar de haber venido varias veces, siente que no han sido suficientes.

“México siempre ha tenido un lugar especial en nuestros corazones. Casi una semana después del nacimiento de mi hija, estaba en México filmando videos. Entonces para mí tener un bebé y luego ir a México fueron dos de las cosas más poderosas de mi vida. Así que volver y tocar en el Corona es increíble, es volver donde lo dejamos.

Este show es una nueva era para nosotros, estamos tocando todos los éxitos, pero es un nuevo capítulo para Empire of the Sun”, cuenta el vocalista de la agrupación. Y agrega que nuestro país les encanta porque también les recuerda mucho a Australia.

Si al igual que yo, nunca has podido ver en vivo a Empire of the Sun, Luke promete que el show del Corona Capital será realmente especial, pues lo han estado construyendo durante seis meses para que se convierta en uno donde ellos y el público sean uno mismo.

Nuevo disco

El 26 de julio de este año, Empire of the Sun lanzó su más reciente álbum, titulado Ask that God, uno en el que mantienen su sonido característico (que se refleja en canciones como “Changes”) y a la vez suena bastante renovado. Muy ad hoc a esta nueva era del dúo.

Este domingo 17 de noviembre, el dúo australiano originario de la ciudad de Sídney regresará a la CDMX como headliner del festival Corona Capital 2024. No te lo puedes perder.

4 álbumes tiene Empire of the Sun: Walking on a Dream (2008), Ice on the Dune (2013), Two Vines (2016) y Ask that God (2024)

*Texto adaptado para + Chilango