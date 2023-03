Devuelven la confianza con reconstrucción mamaria inmediata

Fotografía: Cortesía Texto: Jorge Almazán

Con un procedimiento híbrido, el oncólogo realizó una mastectomía y, al terminar, la doctora Lya Vázquez y su equipo realizan el proceso de reconstrucción

En la Ciudad de México se busca devolver la confianza a decenas de mujeres que fueron víctimas del cáncer de mama, a través de la reconstrucción mamaria gratuita e inmediata.

El Gobierno capitalino (por medio de la Secretaría de Salud), ofrece en el Hospital General Dr. Rubén Leñero, el programa gratuito y continuo de Reconstrucción Mamaria, para mujeres sin seguridad social que hayan sido sometidas a una mastectomía o sufrido cáncer de mama y que ya estén libres de este mal.

Esta unidad médica tiene la capacidad de realizar 110 intervenciones al año con diferentes procesos: tejidos autólogos (de espalda, abdomen, glúteos, la región interna, ingles o muslos), así como con material protésico.

Pero a partir de este mes de marzo, la doctora Lya Vázquez, jefa del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva, comenzó un nuevo método: una Reconstrucción Mamaria Inmediata con el apoyo del servicio de Oncología del Hospital de la Mujer.

Máspormás presenció una mastectomía y la reconstrucción, procedimiento que duró cuatro horas y media con éxito.

¿Cómo se pueden realizar dos cirugías en una?

Se trata de un procedimiento híbrido en el que luego de que el oncólogo realizó la mastectomía, nosotros hacemos la reconstrucción mamaria con materiales protésicos: implantes con gel de silicón y una matriz dérmica acelular para que la paciente no la rechace, la cual se prepara en Estados Unidos pero la SEDESA puede conseguir este insumo que sirve como una especie de andamio, para que por ahí puedan vibrar los fibroblastos, produzcan colágeno, elastina y dé el soporte adecuado al implante.

¿Cuántas intervenciones han realizado así?

Iniciamos este mes de marzo y ya llevamos ocho, pero no hay que olvidar que seguimos con las cirugías reconstructivas de mama con tejidos autólogos o con material protésico para pacientes que ya sufrieron de mastectomía y tuvieron que esperar algún tiempo para ser declaradas libres de cáncer. Ahora el Hospital General Dr. Rubén Leñero tiene la capacidad de no sólo hacer reconstrucciones tardías. De enero a la fecha hemos efectuado en total 24 operaciones, es decir, de dos o tres por semana, y es quizá el mejor número de pacientes atendidas en el primer trimestre del año desde 2014.

¿Qué beneficios tiene esta cirugía híbrida?

El tiempo de recuperación es muy rápido: sólo 15 días. Al igual que todas las reconstrucciones mamarias, ofrece a la pacientes reintegrarse más fácilmente a su círculo familiar, laboral y psicosocial. Con esta nueva forma de cirugía la paciente no sufrirá del trauma de la mutilación, se puede incorporar más rápido al ámbito en el que se desenvuelve y no pasa por la parte del duelo (que a su vez puede provocar depresión). Esta es una muy buena oportunidad para las pacientes; aunque no todas son candidatas a una reconstrucción inmediata, eso dependerá de sus estudios oncológicos.

¿Qué le recomienda a la población femenina para evitar el cáncer de mama?

No olvidar hacernos una autoexploración una vez al mes, al término del ciclo menstrual (que es cuando las mamas están lo más desinflamadas posible) y que, al tocarlas, es más fácil detectar algún crecimiento irregular. Además hay que acudir al médico por lo menos una vez al año y, si se trata de una mujer de más de 40 años, realizarse una mastografía para que, si existiera alguna patología, se haga la detección oportuna.

¿Qué es una Matriz Dérmica Acelular?

De acuerdo a Tania Quiñones, gerente de marca de Dermacell en México, esta matriz dérmica acelular es de humano la cual se produce en Virginia, Estados Unidos, en el banco de tejido de LifeNet Health, la cual se obtiene por medio de personas que deciden donar sus órganos y tejidos; se procesa con una tecnología patentada en la cual se le renueve más del 97 por ciento de la carga genética del donante con lo que se hace totalmente incompatible con la paciente receptora.

Una enorme satisfacción

Para la Jefa del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva y todo el equipo de trabajo es sumamente gratificante llevar a cabo esta labor. “No sólo para mí, sino para todo el equipo del hospital, pues todas las áreas se involucran: desde enfermería, rehabilitación, trabajo social y los 11 médicos que integramos el área de cirugía plástica. Es bastante satisfactorio para todos y más en este mes, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer”, dijo.

