El secreto para crecer en la tormenta

¿Cuál es la única capacidad que necesitas desarrollar y tener para enfrentar una tormenta y no solo sobrevivir, sino reinventarte, emprender y llevar tu vida al siguiente nivel? ¡Pregúntale a los nerds!

Miro hacia atrás y ya no me lastima. Me da risa. Cuando era un niño regordete y estudioso era el hazmerreír de todos, el objetivo preferido para las burlas y el aislamiento.

En este momento, después de quedarme sin empleo en plena pandemia, reinventarme y fundar Bar Emprende, me doy cuenta que lo único que me permitió salir adelante y encontrar una nueva forma de hacer dinero fue justo eso: mi ‘ñoñez’, esa capacidad que desarrollé desde muy pequeño para aprender cosas nuevas todo el tiempo y en cualquier lugar.

Por supuesto que no soy el único. Si no me creen, pregúntenle a Bill Gates, fundador de Microsoft y uno de los hombres con más millones en el mundo. Es un nerd hecho y derecho, hambriento de conocimiento.

Esta característica la he visto en todas y todos los emprendedores, empresarios y líderes que he entrevistado a lo largo de más de 20 años como periodista de negocios. Todos son como niños que se sorprenden con cada experiencia que la vida les presenta, todos están dispuestos a aprender cosas nuevas y a desaprender lo que ya no les ayuda para seguir.

Mentiría si les digo que sólo fue esta ‘ñoñez’ la que me sacó adelante en plena tormenta. Tuve el apoyo de mi familia, de mis amigos. Tomé terapia y oré mucho. Traté de mantener la calma, de enfocarme y de no perder la esperanza.

Pero lo único que me llevó a emprender, a encontrar una nueva forma de ganarme la vida y a una forma de vivir muy distinta fue mi capacidad de aprender a aprender.

“Para tener éxito debes estar dispuesto a experimentar y convertirte en novato una y otra vez, lo que para la mayoría de nosotros es una propuesta extremadamente incómoda”, escribe Erika Andersen en Harvard Business Review.

SEAMOS TODOS ÑOÑOS

Con este espíritu es que lanzaremos en unos días la Temporada 10 de nuestro Bar Emprende: Cómo crecer en la tormenta, donde les presentaremos a seis emprendedores que enfrentan diferentes retos en sus negocios, pero que están dispuestos a aprender lo que no saben para salir adelante, guiados por seis diferentes expertos que se convierten en sus coaches y asesores.

A partir del 16 de febrero, y cada 15 días, podrán ver o escuchar nuevos episodios con seis historias inspiradoras sobre cómo crecer en la tormenta.

Porque la habilidad de aprender a aprender para poder salir adelante de cualquier tormenta no es exclusiva de los nerds como yo. Todos podemos desarrollarla y, es más, urge que la desarrollemos porque el mundo es cada vez más incierto.

Por eso acá les comparto cuatro habilidades que Andersen nos recomienda desarrollar y practicar para aprender a aprender:

Aspiración. Tienen un profundo deseo de entender y dominar nuevas habilidades. Autoconciencia. Tienen claridad sobre las habilidades que tienen y las que no. Curiosidad. Piensan constantemente y hacen buenas preguntas. Vulnerabilidad. Toleran sus propios errores y no temen decir que no saben.

¿Están listos para desarrollar esta hambre insaciable por aprender? Porque de los nerds será el reino de los cielos… y de la tierra también.

