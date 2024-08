Agenda de la semana: en la carrera por el Maratón de la Ciudad de México

Este domingo 25 de agosto se llevará a cabo la edición número 41 del Maratón de la Ciudad de México, un evento sumamente especial para aquellos seguidores de la cultura del running. No es para menos, la carrera es un desafío grato tanto por lo que se alcanzará al cruzar la meta como por su ruta que pasa al lado de edificios emblemáticos de la CDMX. Pero para disfrutarla aún más se recomienda tomar la carrera antes y después con calma, es decir, darse momentos para caminar y relajarse. Pensando en ello, esta agenda de entretenimiento te propone planes para tu calentar, pero también para reponerse.

Viernes 23

Ejercítate en la naturaleza

No importa tu nivel de experiencia en el hiking, el Ajusco te recibe con diferentes caminos que se ajustan a tu ritmo. Durante tu paso por el Pico del Águila, a 3 mil 930 metros sobre el nivel del mar, aprenderás sobre la flora y fauna locales. Pero si buscas algo menos exigente, puedes caminar hacia el mirador. Sólo es necesario llevar calzado adecuado, protección contra el sol, ropa en capas y una mochila ligera. The Grill Table ofrece la experiencia con brunch y guía.

Horario: vie y sáb, 13:00 a 22:00; dom, 9:00 a 22:00

Costo: $700 sólo recorrido; $1,200 con desayuno

Sábado 24

BritPop en el tianguis del Chopo

Nouth es una agrupación musical de la CDMX formada por Daniel Candia (vocalista y guitarrista) y con la particularidad de que el resto de integrantes son rotativos con la intención de no limitar las posibilidades del proyecto. Luego de pisar grandes escenarios como el Rodeo Santa Fe o Six Flags, la banda se identificó con la producción de René Lugo, productor de bandas como DLD, Los Daniels y Flor Amargo. Actualmente, Nouth estrena su nuevo sencillo Locosaurio 3200 que presentarán este sábado y no te lo puedes perder, será un concierto gratuito.

Dónde: Tianguis Cultural del Chopo (C. Juan Aldama, col. Buenavista)

Horario: 11:00

Domingo 25

¡A correr con todo!

La edición 41 del Maratón de la Ciudad de México ya está aquí. Si participarás en esta carrera atlética, recuerda desayunar ligero dos horas antes de la competencia, tomar pequeños sorbos de agua a lo largo de la carrera y, de ser posible, llevar geles con alto contenido en carbohidratos para después. Si vas como porra, crea un letrero con frases de ánimo para lxs corredores.

Dónde: desde Ciudad Universitaria hasta el Zócalo

Horario: desde las 6:00

Lunes 26

Mar vegano de sabores

Recupera la energía gastada en el Maratón de la Ciudad de México con delicias plant-based. Paxil es un localito que podría pasar desapercibido, pero su propuesta es todo menos común: su marisco es 100% vegano. Prueba los tacos Takeshi, tienen gohan (arroz al vapor), vegatún, aguacate y pescaditos; o el Gobernador, con vegetales asados, queso fundido, aderezo de chipotle y salsa de tamarindo.

Dónde: Orizaba 83, col. Roma Norte

Horario: mié a lun, 13:00 a 19:00

Martes 27

Con espíritu aventurero

Kinezis redefine la diversión extrema. Con sus tres zonas, Fitness, Salud y Diversión, encontrarás que ejercitarte puede ser una aventura épica. En la zona Fitness te espera un gimnasio con entrenadores expertos. La zona Health cuenta con spa y estudios médicos. Pero en Kinezis Fun te activarás con más de 40 actividades como pedalear por los aires o saltar en trampolines.

Dónde: Mundo E. Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho 1007, col. Hab. Jardines de Santa Mónica

Horario: mar y jue, 11:00 a 18:00; vie y sáb, 11:00 a 20:00; dom, 11:00 a 19:00

Miércoles 28

Para estirar las piernas

Regálate un tiempo de tranquilidad conociendo la zona arqueológica de Mixcoac. De acuerdo con el INAH, los mexicas construyeron estos vestigios poco antes de la Conquista en 1521. Destaca la pirámide dedicada a Mixcóatl, dios de la caza, cimientos de residencias y un patio central que se cree se usaba como espacio ceremonial. Al lado está el Centro Cultural La Pirámide.

Horario: mar a dom, 9:00 a 17:00

Costo: gratis

Jueves 29

Más anillos, más poder

En la segunda parte de El señor de los anillos: Los anillos de poder, Sauron (interpretado por Charlie Vickers) regresa desterrado y sin aliados. Ahora debe usar su astucia para reconstruir su fuerza con el objetivo de someter a todos los pueblos de la Tierra Media a su voluntad. Por otro lado, la aparición de Tom Bombadil (Rory Kinnear) emocionará a los fans de Tolkien.

Dónde: Prime Video

Fecha: 29 de agosto