Agenda de la semana: ¿qué te atreverás a hacer en diciembre?

El último mes del año ha llegado y, con ello, la intención de comenzar a dar un giro a nuestra vidas probando nuevas e increíbles experiencias. Ya sea que quieras ejecutar un plan solo o acompañado, tienes todas estas alternativas para hacerlo: desde ver una obra de teatro diferente, hacerte un tatuaje atrevido, comer un platillo fuera de lo común o lanzarte a unas clases de horneado de galletitas.

Viernes 1

Aniversario de un Monstruo de Agua

Almacén Monstruo de Agua, que forma parte del Colectivo Axolote, celebrará su primer cumpleaños con una gran fiesta que incluirá música en vivo, cocteles y muchas sorpresas más. El Almacén es un espacio donde se honran los sabores del terruño mexicano a través de diferentes platillos, cocteles y cervezas artesanales representativas del colectivo, al distinguirse por ser elaboradas mediante ingredientes de agricultura regenerativa. El horario del festejo es de 19:30 a 1:00.

Dónde: Ámsterdam 46, col. Hipódromo

Costo: entrada libre

Sábado 2

¿Cómo te llevas con tu espejo?

Como parte de las Burbujas Urbanas del DramaFest, instaladas en la Explanada de La Espiga, este fin de semana se presenta la puesta Déjame ser tus ojos, interpretada por Ana Ligia y dirigida por Perla de la Rosa. En ella la dramaturga Verónica Bujeiro tomó como inspiración la línea de “I’ll be your mirror” de The Velvet Underground & Nico, para plantear una relación con quien mira desde el espejo. Así, la mirada devuelta por el reflejo se revela como censora, amiga, enemiga y cómplice. Junto a esta se presentan otras tres piezas más, cada una de 30 minutos de duración. Los bloques son de 13:30 a 15:30 y de 16:00 a 18:00.

Dónde: Insurgentes Sur 3000, CCU

Costo: entrada libre

Domingo 3

Rayón para Año Nuevo

Expo Tattooarte México 2023 es el pretexto perfecto para agregarle una raya más al tigre. Esta expo, considerada la más grande de su tipo en Latinoamérica, promete una edición completamente renovada con más de 300 artistas de la piel y actividades alternas como concursos de freestyle, seminarios especializados y hasta performances. También habrá pláticas informativas sobre la historia del tatuaje, así como de mitos y realidades alrededor de esta expresión.

Dónde: Sala de Armas de Ciudad Deportiva

Horario: $150 por día y $399 por los dos días (2 y 3 de diciembre), en Boletia

Lunes 4

Si se te antoja pasta negra…

L’Entregu es una de las nuevas propuestas gastronómicas de la ciudad. En ella podrás probar una combinación de varios sabores del mundo, aunque su fuerte es la cocina italiana. Uno de sus platillos más llamativos es la pasta negra, acompañada sólo de crema y queso parmesano. Su color se debe a que es preparada con tinta de calamar, por lo que tiene un sabor espectacular. Prueba también las tapas de jamón serrano como entrada y la deliciosa carta de mixología.

Dónde: av. Revolución 1531, col. San Ángel

Horario: Lun-Dom: 8-1

Martes 5

Échale galleta a la Navidad

Pastelería Cardín ofrece un curso de Royal icing de Navidad donde aprenderás a decorar ricas galletas de temporada; el costo incluye materiales, recetario y lo necesario para hornear. Las clases son completamente prácticas y al finalizar darás el toque principal. El taller sólo se imparte los días 5 y 6 de diciembre a las 10:00; sin embargo, también existen otras opciones para hacer conchas y rosca de reyes, cuyos horarios y costos varían.

Dónde: Cda. Orizaba 219-local 3, col. Roma Norte

Costo: $850 por persona (galletas)

Miércoles 6

“Pero sigo siendo el rey”

El Complejo Cultural Los Pinos se ha convertido en un santuario dedicado a la leyenda de la música ranchera mexicana José Alfredo Jiménez con esta exposición que ofrece una mirada íntima a su vida y obra. Esta muestra, alojada en el Salón Venustiano Carranza hasta marzo de 2024, nos invita a recorrer la trayectoria del cantante con piezas únicas de la colección privada de Paloma Jiménez (su hija) que incluye trofeos, discos, sombreros, fotografías y cartas.

Dónde: Calzada del Rey s/n, Primera sección del Bosque de Chapultepec

Horario: Mar-Dom: 11-18

Jueves 7

Christmas in the Park

Six Flags México ya arrancó la temporada navideña con su parque lleno de luces, desfiles y encuentros con personajes entrañables. Podrás disfrutar de un sinfín de experiencias, entre las que destacan el nuevo show Christmas Beyond, que encenderá tu espíritu con números musicales protagonizados por los Looney Tunes; el tradicional desfile Christmas Light Parade, que recorrerá los pasillos del parque con comparsas y música; y una encantadora Villa Navideña.

Horario: 10-22

Costo: $1,200 (entrada al parque)