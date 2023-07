Conoce el museo del Metro, ubicado en la estación Mixcoac de la Línea Dorada

Fotografía: cortesía. Texto por Edgar Segura

Este importante museo expone vestigios arqueológicos de tiempos prehispánicos, al igual que la historia del Sistema de Transporte Colectivo, y lo mejor es que lo puedes ver a la mitad de tu camino.

Entre los retrasos en el servicio, los apuros para transbordar y los empujones al entrar al vagón, las joyas arquitectónicas, artísticas e históricas que ofrece el Metro de la Ciudad de México suelen pasar desapercibidas. En él encontramos estaciones de corte modernista como San Lázaro; impresionantes murales como los realizados por Guillermo Cenicero en Copilco y Tacubaya; e incluso monumentos prehispánicos como el adoratorio de Ehécatl en Pino Suárez. Como dice Karla Herrera, encargada de Investigación Histórica del Museo del Metro: “El diseño y la arquitectura de las estaciones no solamente se pensaron para que fueran una forma viable de transporte, también se pensaron para que los usuarios estuvieran tranquilos, porque no estaban acostumbrados a bajar al subsuelo[…] incluso la iluminación estaba pensada para relajar a la gente y que no viajara estresada”.

LEGADO PREHISPÁNICO

Cuando iniciaron las obras del Metro en la década de los 60, todavía no se encontraba el Templo Mayor. Por ello, fue necesario tomar en cuenta la ubicación de los antiguos templos que los conquistadores enterraron bajo la urbe y aun así se encontraron varios centros ceremoniales en el proceso de construcción. Actualmente, en el Museo del Metro puedes observar estos descubrimientos arqueológicos, desde sellos prehispánicos, un collar de jade, estatuillas y la joya de la casa: una vasija con forma de tlacuache, animal que para los pueblos originarios era el creador del fuego que da luz al mundo. Karla añade que, en las excavaciones para realizar la estación Juárez de la Línea 3, incluso se encontró “el cráneo de Balderas”, una pieza clave para entender el paso del ser humano por el continente americano.

HISTORIA DEL TRANSPORTE

Aquí también encontrarás los planos de construcción de las estaciones de la Línea 1, así como fotos del primer tren que se construyó en Francia y fue trasladado a México en barco hasta Veracruz. Incluso puedes ver imágenes del primer día de operaciones del metro y conocer la historia de su primera usuaria, Gladys Pereyra. Aunque el primero en formarse fue un señor, le dio el paso a la mujer que estaba detrás de él, convirtiéndola en la primera persona en comprar un boleto. Asimismo, puedes ver cómo ha ido cambiando el mobiliario, desde tener asientos acolchados a las ya conocidas sillas de plástico. Incluso podrás apreciar los uniformes que usaron los primeros conductores, inspirados en los de la policía de Francia. Por supuesto, también hay una sala dedicada a exposiciones fotográficas y artísticas que se exhibieron en el metro y ganaron reconocimientos, e incluso podrás ver cómo funciona el mecanismo de apertura y cierre de puertas y el famoso sonido “tururú” de los vagones.

BOLETOS COMO EVIDENCIA

Comenta el Director del Sistema de Transporte Colectivo, Guillermo Calderón, que poco a poco se dejarán de usar boletos para acceder al Metro. La Línea 12 y el tramo rehabilitado de la Línea 1 serán las primeras a las que sólo podrá accederse con la Tarjeta de Movilidad Integrada. En ese sentido, con los boletos se perderá un pedacito de historia. El museo cuenta con una colección de más de 4,300 boletos que van desde el primer diseño, que se imprimió en Francia en 1969, hasta los más recientes. Algunos llegan a cotizarse hasta en $5,000 por los coleccionistas. Más allá de su valor monetario, aquí hay boletos que recuerdan a personajes, acontecimientos e instituciones importantes para la ciudad y el país: desde Frida Kahlo, Octavio Paz y María Félix, hasta el centenario de la UNAM, el 60 aniversario de los Pumas e incluso los mundiales de fútbol en México.

LA IMAGEN DEL METRO

Subway Mexico city. Render 3D

Una de las salas más atractivas es la dedicada al diseño de la iconografía de todo el Sistema. Allí podrás conocer el trabajo de Lance Wyman, diseñador del famosísimo logo y de los íconos de sus estaciones. Verás incluso algunos borradores que no llegaron a usarse, como la silueta de un perro que iba a representar a la estación Normal o un martillo en Etiopía. El museo se encuentra en la estación Mixcoac de la Línea 12 (la dorada). Su horario al público es de martes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, y los sábados y domingos de 11:00 a 14:00 horas. La entrada tiene un costo de cinco pesos (justo como un boleto) y también lo encuentras en la cuenta de Instagram @museometrocdmx

