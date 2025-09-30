Central de Abasto y FAO se unen contra el desperdicio de alimentos

El mercado mayorista cuenta con el Centro ltacate, que desde el año 2020 ha recuperado más de 400 toneladas de frutas y verduras

En el marco del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA) realizaron el conversatorio “Cosechar Responsabilidad, Compartir Futuro”.

El evento reunió a representantes del gobierno, sector privado, organismos internacionales y sociedad civil para reflexionar sobre la magnitud del problema y compartir soluciones innovadoras.

En México se pierden cada año 2,500 millones de toneladas de alimentos. En este contexto, tanto la FAO como la CEDA trabajan en iniciativas para transformar este reto en oportunidades de seguridad alimentaria.

Al ser el mercado mayorista más grande de América Latina, la Central de Abasto moviliza más de 120,000 toneladas de alimentos y genera cerca de 438 toneladas de residuos sólidos, de los cuales casi el 60% son restos orgánicos. Se estima que alrededor de 100 toneladas de alimentos aprovechables se pierden a diario. Frente a este desafío, la CEDA ha puesto en marcha iniciativas como el Centro ltacate, que desde 2020 ha recuperado más de 400 toneladas de frutas y verduras, beneficiando a 1.8 millones de personas a través de comedores comunitarios y refugios.

“La CEDA es fundamental para la alimentación de millones de familias en la capital. Cada alimento que rescatamos y nos facilitan los locatarios es más comida en la mesa de quienes más lo necesitan. El programa ltacate demuestra que sí hay soluciones”, destacó durante el conversatorio Mónica Pacheco, coordinadora general de la Central de Abasto.

El evento también rindió homenaje a comerciantes, bodegueros, cargadores, productores y trabajadoras de servicios de la CEDA, reconociendo su aportación a la seguridad alimentaria de la Ciudad de México. Además, marca el inicio de las celebraciones de la FAO en nuestro país por su 80 aniversario y el Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre), subrayando el papel estratégico de este mercado mayorista como nodo esencial del abastecimiento nacional y laboratorio vivo de soluciones replicables en el mundo.

El panorama es crítico

“En el mundo se desperdician 2,500 millones de toneladas de alimentos al año… Reducir pérdidas y desperdicios no es opcional: es clave para garantizar el derecho a la alimentación y avanzar hacia un futuro sostenible”, subrayó Lina Pohl, Representante de la FAO en México.

En nuestro país el panorama es igualmente crítico. Cada año se pierden aproximadamente 20.4 millones de toneladas de alimentos, equivalentes al 34% de la producción nacional. Este fenómeno representa un costo económico superior a 400,000 millones de pesos, genera 36 millones de toneladas de dióxido de carbono y consume el 40% del agua destinada a la agricultura, todo en un país que enfrenta severo estrés hídrico. Y mientras todo esto sucede, 27.5 millones de personas viven en inseguridad alimentaria.

Poner fin al desperdicio de comida

Cada 29 de septiembre se conmemora el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos con el propósito de visibilizar un desafío urgente: reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria, promover la sostenibilidad y enfrentar la crisis climática. A nivel mundial, cerca del 13% de los alimentos se pierde en las primeras etapas de la cadena y alrededor del 19% se desperdicia en hogares, restaurantes y comercios. En conjunto, esto equivale a miles de millones de comidas.