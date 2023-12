Cómo escribirle una carta electrónica a Santa Claus

Desde la tradicional carta hasta una videollamada personalizada con Papá Noel, estas aplicaciones te harán vivir un momento especial en esta navidad

Los tiempos han cambiado y Santa Claus cada vez está más en contacto con las infancias de todo el mundo gracias a la tecnología, pues ya no hay necesidad de dejar un zapato debajo del árbol y esperar a que Papá Noel la lea; ahora los más pequeños del hogar pueden enviar su carta a través de algunas aplicaciones. + Chilango se dio a la tarea de investigar algunas aplicaciones confiables con las que las niñeces podrán estar seguras de que su carta llegará directamente al Polo Norte.

Buzón de Santa: esta aplicación está disponible para versión iOS y los duendes de Santa son los responsables en recibirla. Para escribirla, sólo necesitarás un correo electrónico de un adulto, confirmar para activar la cuenta ¡y listo!, a escribir esa carta. En caso de que quieras hacer cambios, podrán hacerlos antes del 23 de diciembre; también pueden seguir la ubicación de los regalos.

Letter to Santa Claus: está disponible para iOS y versión web. No necesitas registrarte pero sí la ayuda de tus papás o bien de un tutor, pues responderás en inglés a las preguntas que Santa Claus te haga, como la edad, cómo te portaste en el año, qué acción buena hiciste y qué deseas para el 2024. Al terminar, aparecerá en forma digital la carta con opción para imprimirla o guardarla.

Speak to Santa: si deseas sorprender y guardar un momento único y especial, esta app es la ideal para tener una conversación personal por videollamada con Santa, platicar durante algunos minutos y aprovechar para pedirle tus regalos, o bien, hablarle durante la noche del 24 de diciembre. Está disponible para dispositivos Android.

Catch to Santa Claus in my house: está diseñada con realidad aumentada con la finalidad de que ubiques en qué parte de tu hogar entrará Santa Claus. Simplemente apunta la cámara de tu celular en cualquier dirección y aparecerá en tu casa. Esta versión se encuentra en Android (en iOS está como “Catch Santa AR”).

A la antigüita



También puedes escribir tu carta a Santa y los Reyes Magos en papel y enviarla por correo en el Palacio de los Deseos, una modalidad que el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) ofrece desde el 19 de diciembre. También están los talleres navideños en el Palacio Postal, ubicado en la calle de Tacuba 1, en pleno Centro Histórico de la ciudad. Los niños pueden ir a escribir su carta a Santa Claus y a los Reyes Magos en un horario de 10:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, y finalizará el 5 de enero de 2024.

Estampillas especiales



Rocío Bárcena, directora general del Sepomex, explicó que para que las niñas, niños y niñes participen en la actividad, las madres y los padres de familia podrán adquirir un kit especial con tres diseños diferentes para escribir la carta con las peticiones, una estampilla especial para la ocasión y el sobre, todo a un costo accesible. Con esta actividad buscan fomentar y mantener en los niños la cultura de enviar cartas el 24 de diciembre y el 6 de enero.