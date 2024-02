¿Cómo funciona la donación de órganos y tejidos en la capital?

Las últimas modificaciones a la Ley de Salud de la CDMX establecen límites más claros para llevar a cabo este procedimiento y vías de acción en diversos escenarios

Existe una serie de mitos sobre la donación de órganos y tejidos que de acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes son los principales obstáculos para que las personas se conviertan en donantes voluntarias.

Entre ellos, se cuenta la creencia de que la extracción de órganos desfigura los cuerpos de los seres queridos fallecidos, que los adultos mayores no pueden donar órganos e incluso se piensa que por ser donante los establecimientos de salud no te atenderán en caso de accidente, con el fin de obtener tus órganos o tejidos.

Hasta el 11 de enero de 2024, la lista de receptores ascendía a 20 mil 65 personas, de las cuales 16 mil 385 esperan un trasplante de riñón; 3 mil 425, de córnea; 209, de hígado; 29, de corazón; seis, de hígado-riñón; tres, de riñón páncreas; tres, de páncreas; tres, de pulmón; una, de corazón-riñón; y una más de corazón-pulmón. Estos números dan una idea de la necesidad apremiante de donantes, pues de acuerdo con el Congreso de la Ciudad de México, cada día mueren 20 personas a falta de un trasplante.

Fuera mitos

El Centro Nacional de Trasplantes señala que al donar órganos “se sigue el principio básico de tratar con dignidad y respeto el cuerpo de un donador; los cirujanos que realizan la procuración de órganos son muy cuidadosos en cerrar y cubrir las heridas realizadas durante la cirugía”, por lo que hay que descartar la creencia de que los cuerpos quedan desfigurados.

También aclara que no hay límite de edad para la donación siempre y cuando los órganos y tejidos se encuentren sanos si el médico así lo determina. Al mismo tiempo, la información de las personas registradas como donadoras es confidencial y solamente esta institución tiene acceso a ella, misma que afirma que sólo es utilizada con fines estadísticos.

Con respecto a la idea de que una vez en el hospital y con vida, el personal de salud no te atenderá si eres donante, el centro aclara que “los profesionales de la salud que atienden las urgencias son diferentes a los profesionales que se encuentran en la coordinación hospitalaria de donación y su misión es salvar a los pacientes que llegan a los establecimientos, además de que por condiciones de salud o enfermedad no todas las personas pueden ser donadoras”.

¿Con o sin consentimiento de la familia?

La ley federal establece que los órganos o tejidos no serán tomados sin el consentimiento de los familiares o disponentes; no obstante, el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas en septiembre de 2023 con el fin de agilizar la donación de órganos, en las que se establece que la decisión de las personas de donar sus órganos no podrá ser revocada por terceras personas, lo que evita que la familia vaya contra la voluntad de la persona, aunque la persona donante podrá revocar su decisión en cualquier momento.

Las adecuaciones a los artículos 138, 140 y 141 de la Ley de Salud de la Ciudad de México permiten tener mayor certeza en este procedimiento, tanto en términos de respeto de la voluntad de la persona donadora, así como en los límites de la acción; por ejemplo, que sólo personas mayores de 18 años pueden dar su consentimiento y la forma de proceder en caso de que la pérdida de la vida del donante esté relacionada con la investigación de un delito.

En este último caso, se aprobó que una vez que el Ministerio Público tome conocimiento, y con base en lo determinado por la normatividad de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, se podrá objetar la donación a efecto de salvaguardar la investigación y la protección a las víctimas.

¿Cómo registrarse?

Las personas interesadas en ser donantes deben ingresar a la página de la Sedesa https://www.salud.cdmx.gob.mx, seleccionar Servicios, dar click en Donación de Órganos y llenar el formulario. También pueden acudir a cuatro hospitales autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que tienen el programa de donación: Hospital General Xoco, Hospital General La Villa, Hospital General Balbuena y el Hospital Pediátrico Legaria.