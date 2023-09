Contaminación Auditiva: la relación que tiene el ruido con tu salud

La CDMX, con su vibrante vida urbana, crea un crisol de frecuencias y sonidos, pero en medio del bullicio hay un problema crónico que afecta nuestra calidad de vida: la contaminación auditiva

La Ciudad de México, con su ritmo frenético, es un lugar donde la vida nunca se detiene. Sin embargo, este escenario también viene con una pesada carga: la contaminación auditiva, un problema que se ha arraigado profundamente en la vida de los chilangos y que tiene consecuencias notables en su bienestar.

El ruido se convierte en una constante compañía no deseada; el bullicio del tráfico, el estruendo de las construcciones permanentes y el clamor de la urbanidad se fusionan en una sinfonía discordante que no tiene pausa. Este estruendo no sólo puede ser una molestia, sino un agente de estrés crónico que afecta la salud física y mental.

La relación entre el ruido y la salud es profunda y compleja: estudios demuestran que la exposición prolongada al ruido excesivo está vinculada a problemas de salud graves como la hipertensión, enfermedades cardiovasculares y trastornos del sueño. Además, el estruendo interfiere con la comunicación cotidiana, haciendo que las conversaciones sean una tarea ardua y desgastante.

Este conflicto tiene múltiples orígenes como el tráfico vehicular constante y las obras en proceso que, aunque necesarias para el desarrollo, también contribuyen a la cacofonía urbana. Además, la vida nocturna animada y los lugares de entretenimiento en áreas densamente pobladas con centenas de vecinos alrededor también aportan su propio nivel de ruido.

POR ALGO SE EMPIEZA

Resolver el problema requiere una visión integral. Se deben implementar regulaciones más rigurosas sobre los niveles de ruido, y es esencial hacer cumplir estas normas de manera efectiva. La educación pública sobre los efectos del ruido en la salud es clave para generar conciencia y cambiar algunos comportamientos, por poner un ejemplo, en el uso exagerado del claxon o en mantener música fuerte en zonas residenciales después de cierta hora. La CDMX merece ser experimentada en plenitud sin que el estruendo urbano empañe la experiencia, además de que eso, por supuesto, mejorará la calidad de vida en general.

