Espía poco convencional

El amateur: operación venganza es un filme de cine de espionaje y Rami Malek nos contó por qué debes verla

Por Oscar Gómez Cruz*

Protagonizada por Rami Malek, El amateur: operación venganza es un thriller de espionaje en el que veremos al ganador del Oscar en una nueva etapa de su carrera.

Bajo la dirección de James Hawes, conoceremos a Charles Heller, un descifrador de códigos de la CIA que ve cómo su vida cambia tras la muerte de su esposa en un ataque terrorista. Al ver que sus superiores no harán nada, decide hacer justicia por sí mismo, embarcándose en una peligrosa misión en la que su inteligencia es el arma definitiva para lograr su venganza.

Si bien es una cinta que quería hacer desde hace tiempo, el mismo Malek no pensaba que alguna vez podría interpretar a un héroe de acción, por lo que encontró a un personaje de este tipo, pero distinto a la vez.

“Tomemos a alguien que no puede hacer todas las cosas que vemos de Jason Bourne, Bond o el tipo de personaje de Tom Cruise. Me encantan, pero no pensé que alguna vez sería capaz de hacer eso. Entonces, encontremos a alguien que sea capaz de hacer cosas de una manera muy ingeniosa y que no necesariamente gire en torno a apretar un gatillo”, señaló el actor en entrevista con Chilango.