INAH estrena tarifas y una nueva categoría

Ojo viajero: estos son los precios actualizados de los museos y zonas arqueológicas para este 2026



Por Chío Sánchez*

Si estás planeando una visita cultural este año, conviene tomar nota de los nuevos precios de entrada a museos y zonas arqueológicas en la Ciudad de México y en el país.

Con el arranque de 2026, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) actualizó las tarifas que aplicarán durante todo el año, tanto para el público nacional y extranjeros con residencia en México, como para visitantes de otros países, una información clave para organizar recorridos, presupuestos y escapadas culturales sin contratiempos.

Los nuevos precios

¡Que no te tomen por sorpresa! Desde los museos más emblemáticos de la ciudad hasta las zonas arqueológicas icónicas del país, los costos varían según la categoría del recinto. Estos son los nuevos precios.

Categoría I: $105 nacionales, $210 visitantes extranjeros

Categoría II: $85 nacionales, $155 visitantes extranjeros

Categoría III: $80 nacionales, $145 visitantes extranjeros

Categoría IV: $105 nacionales, $105 visitantes extranjeros

Los precios se mantendrán en vigor hasta el 31 de diciembre de 2026. No olvides llevar tu identificación oficial o comprobante de residencia para que seas beneficiario del descuento. Además, recuerda que los domingos la entrada a los museos de la capital es gratuita, una excelente opción para disfrutar de nuestro patrimonio cultural sin gastar de más.

La Categoría I

Las zonas arqueológicas que conforman esta categoría son:

Tula, Hidalgo

Palenque, Chiapas

Xochicalco, Morelos

Calakmul, Campeche

Tulum, Quintana Roo

Teotihuácan, Edomex

Monte Albán, Oaxaca

Tzintzuntzan, Michoacán

Recintos notables incluidos en esta categoría son el Museo de Antropología (CDMX), el Museo de Historia (CDMX), el Museo Regional de Querétaro y el Fuerte de San Juan de Ulúa (Veracruz).

La Categoría II

En esta categoría se incluyen zonas arqueológicas como:

Pañhú, Hidalgo

Toniná, Chiapas

Tlatelolco, CDMX

Malinalco, Edomex

Comalcalco, Tabasco

Tehuacán Viejo, Puebla

La Quemada, Zacatecas

Dzibanché, Quintana Roo

En cuanto a museos, la Categoría II abarca recintos como el Fuerte de San Diego (Guerrero), el Museo de El Carmen (CDMX) y el Museo de la Cultura Huasteca (Tamaulipas).

La Categoría III

Las tarifas de esta categoría aplican para sitios arqueológicos como:

El Chanal, Colima

Tenayuca, Edomex

Ihuatzio, Michoacán

Yohualichan, Puebla

Cempoala, Veracruz

Tres Zapotes, Veracruz

Tenam Puente, Chiapas

Tingambato, Michoacán

Entre los recintos culturales pertenecientes a este grupo destacan el Museo Virreinal de Acolman (Edomex), el Fuerte de Guadalupe (Puebla), el Ex Convento de Yanhuitlán (Oaxaca) y el Museo Nacional de las Culturas del Mundo (CDMX).

Descubre la nueva Categoría IV

Para este 2026, el INAH ha revelado los sitios de Categoría IV, todos ubicados en Yucatán:

Chichén Itzá, Yucatán

Uxmal, Yucatán

Dzibilchaltún, Yucatán

Museo del Pueblo Maya, Yucatán

Arrancan los Paseos Culturales 2026 Recuerda también que el INAH organiza mensualmente un itinerario variado por distintos recintos culturales de la CDMX. En este primer mes, la agenda incluye exposiciones de ocultismo y talleres de quiromancia (viernes 16 en el Museo Nacional de Arte); un recorrido por la vida de personajes emblemáticos del séptimo arte y la cultura popular nacional como Pedro Infante, Salvador Flores y Jorge Negrete (sábado 17 en el Panteón Jardín); explorar cómo los pueblos de Mesoamérica concibieron a las deidades pluviales y qué rituales hacían para apaciguarlas (sábado 24, en el Museo Nacional de Antropología); o un recorrido por la opulencia de la élite que vivió en la capital durante el Porfiriato.

165 museos, 193 zonas arqueológicas y una zona paleontológica administra el INAH en todo el país

*Texto adaptado para Chilango Diario