La guerra contada como nunca antes

Warfare: Tiempo de guerra llega con una historia basada en hechos reales que promete contar como nunca antes se ha hecho en películas de este tipo

Por Claudia González Alvarado*

La historia sale de las vivencias de Ray Mendoza y sus compañeros Navy SEALs estadounidenses en Ramadi, Irak, en 2006. Una peligrosa misión los llevó a la casa de una familia iraquí, desde donde observaban los movimientos de las fuerzas locales en territorio insurgente. Hoy el veterano de guerra la cuenta de la forma más precisa posible y en tiempo real junto con el director Alex Garland.

Garland recuerda que mientras filmaba Guerra Civil (2024) notó que Mendoza, quien supervisó las secuencias militares, tenía madera de director. “Le pregunté si tenía historias que quisiera contar, y sí las tenía. Al mismo tiempo, por separado, yo quería intentar contar un evento real de la manera más exacta posible”, comenta.

Mendoza tenía muchas historias, pues estuvo años en una guerra, y para recuperarse se apoyó en terapia y en sus seres queridos. Pero accedió, con condiciones: “Repasé varias historias, y tuve que preguntarme si estaba emocionalmente listo. Muchas preguntas eran de si esto estaría bien. Hablé con Alex y eso fue un punto importante, dijo que no nos desviaríamos. Así que al hacerla sabía que habría ciertas escenas que podrían generar reacciones, quizá causar una oleada de emociones o que iban a ser difíciles”, recuerda. Y es que en hora y media hay escenas brutales y muy crudas del pelotón, que le dan una experiencia inmersiva a la audiencia y pueden atemorizarla.

Durante el rodaje la parte más retadora para Mendoza fue la emocional, no la técnica, él quería representarla bien: “Es lo que quería transmitir: miedo, valentía, estar confundido o tomar decisiones mientras estás conmocionado, y cómo se ve eso sin decírselo a alguien con palabras”.

Ahora Mendoza espera darle voz a los veteranos, pues en su momento le costó trabajo describir lo que vivió. “Si les sirve para hablar, espero puedan usarla con alguien que no esté en la milicia o con un ser querido”. También desea que el público entienda lo que pasaron ellos y pasan miles de colegas.

Desde su trinchera, Garland quiso darle la voz adecuada a los veteranos pues “la industria cinematográfica ha fallado” en esto, “generalmente por la forma en que romantizamos la guerra, la violencia”.

“Personalmente no soy pacifista, pero soy antiguerra, y no creo que ser proguerra sea una posición racional. Quizás a veces tengas que tener una guerra, pero es algo que haces muy a regañadientes como última medida. Y si la haces, la haces, pero no estás a favor, tu posición inicial es tratar de evitarla. Y una de las preguntas es ‘¿por qué alguien debe ser antiguerra?’ y la respuesta estaría contenida en algo como esta película.