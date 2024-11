La vida secreta de tu mente se llevó el Emmy

La serie de Pictoline se convirtió en la primera producción de animación 100% mexicana en ganar en los Premios Emmy Internacional 2024

La animación mexicana está de fiesta, pues la miniserie La vida secreta de tu mente, creada y realizada por Pictoline, se llevó el galardón de la categoría Kids: Factual & Entertainment (Niños: hechos reales y entretenimiento) de los Premios Emmy Internacional 2024, celebrados la noche del pasado lunes.

Esta es la primera vez que una serie animada totalmente hecha en México recibe un Emmy Internacional, lo que convierte a este momento en un logro histórico para la producción de este tipo de técnica en el país, porque los Emmy representan, en sus distintas gamas, el máximo reconocimiento a los programas para televisión.

“Este Emmy es un reconocimiento al esfuerzo, la creatividad y la pasión que pusimos en La vida secreta de tu mente. Nos demuestra que cuando se combina contenido original, relevante y educativo, es posible romper barreras y llevar la creatividad mexicana a escenarios internacionales.

“Este premio no sólo es para el equipo de Pictoline, sino para toda la comunidad que nos apoyó en este viaje”, expresó en un comunicado Jack Ades, presidente de Ventures (que engloba a Pictoline) en Capital Digital, quien recibió la estatuilla en compañía de Eduardo Salles, cocreador de Pictoline, y Karina Bárcena, New Product Manager de Capital Digital.

Creada en colaboración con el estudio tapatío Mighty y Cartoon Network, La vida secreta de tu mente explora los misterios más fascinantes del cerebro humano en compañía de Ceri, un simpático personaje que vivirá diferentes aventuras cargadas de referencias pop para explicar desde los sueños y la consciencia, hasta el optimismo, el sesgo y la toma de decisiones.

La miniserie de cinco episodios está inspirada en el libro best seller La vida secreta de la mente, del neurocientífico Mariano Sigman, y cuenta con la voz de la actriz y cantante Tessa Ía como narradora. Desde su estreno en noviembre de 2023 y hasta la actualidad, permanece disponible para ser vista en la plataforma de streaming Max.

Cabe decir que de los proyectos mexicanos nominados en esta edición de los Emmy Internacional, sólo La vida secreta de tu mente recibió galardón. Los otros fueron Me caigo de risa (Entretenimiento sin guion), Tan cerca de las nubes (Documental deportivo) y El último vagón (para Adriana Barraza por Mejor actuación femenina).

Categoría híbrida

La vida secreta de tu mente conquistó la categoría Kids: Factual & Entertainment, en la cual no sólo compitió con su contenido educativo, sino que también se enfrentó a programas con distintas técnicas de producción. My Life: Eva’s Having a Ball, de Reino Unido, y De Mensenbieb, de Países Bajos, son programas live-action; mientras que The Takalani Sesame Big Feelings Special, de Sudáfrica, recurre a las famosas marionetas que en México se conocen por Plaza Sésamo.