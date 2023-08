LEY OLIMPIA: UN ALTO A LA VIOLENCIA DIGITAL

La lucha de la activista Olimpia Corral Melo hizo posible que hoy sean sancionadas una serie de acciones relacionadas con la ciberviolencia, así como la promoción de estereotipos sexistas.

Ley Olimpia es el nombre por el que se conoce a un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, que reconocen la violencia digital y la violencia mediática como delitos que se castigan con multas económicas y con prisión. El nombre proviene de la activista Olimpia Corral Melo, quien fue víctima de la difusión de un video íntimo sin su consentimiento, tras lo cual se dedicó a promover proyectos contra la violación de la intimidad sexual por medios digitales o de comunicación, en los congresos estatales. Desde 2022, la ley aplica para toda la República Mexicana.

Entre las acciones que sanciona están “videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño. Exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento”, esto de acuerdo con el gobierno federal. Además, quienes tengan o compartan videos de personas que no han dado su consentimiento pueden ser cómplices, por ejemplo, quienes forman parte de un chat o grupo digital en el que alguien publica este material.

¿Qué puedo hacer si filtran mi intimidad?

De acuerdo con el Frente Nacional para la Sororidad, hasta principios de 2022 había 9.4 millones de mujeres víctimas de ciberacoso, donde el 55% de los agresores fueron hombres. En caso de ser víctima de alguno de estos delitos, la organización de activistas te recomienda mantener la calma y tener presente que no es tu culpa, y argumentan: “no les creas, ¡es mentira!, tú no provocaste nada, no eres una mala persona y esto no te define”. También hay que guardar las pruebas, borrar las cuentas de personas que no conozcas en tus redes sociales y acudir a denunciar.

