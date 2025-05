Llega a la Cineteca el Festival de Cine Europeo 2025

Arrancó con un poderoso documental sobre el arte indígena pero continúa con una selección de 23 películas de toda Europa

Por Alexandra Granados*

Este mes de mayo, la Cineteca Nacional, en colaboración con la Delegación de la Unión Europea en México y las embajadas de los países participantes, dieron inicio a una nueva edición del Festival de Cine Europeo 2025.

Este festival es un ciclo cinematográfico que se ha consolidado como una de las ventanas más importantes para apreciar la riqueza cultural, narrativa y estética del cine europeo contemporáneo desde instalaciones en la capirucha.

Lxs asistentes pueden disfrutar de una selección de 23 películas provenientes de países como Francia, Italia, Letonia, Portugal, Suecia y más. Entre las proyecciones hay desde galardonados documentales hasta comedias familiares, pasando por dramas históricos, animaciones y cine de autor.

El Festival comenzó el pasado miércoles y continuará hasta el domingo 18 en la Cineteca Nacional de México, ubicada en la colonia Xoco. Si deseas acudir y no sabes cómo llegar en transporte público, el Metro más cercano es Coyoacán (Línea 3). Y si no te encuentras en la CDMX para esas fechas, no te preocupes, pues posteriormente el ciclo se trasladará a otras ciudades del país como parte del Circuito Cineteca, lo que permitirá llevar el cine europeo a nuevas audiencias en distintos estados.

Esta edición también tiene un enfoque temático relevante al contexto mexicano: el Año de la Mujer Indígena. Es por eso que el ciclo se inauguró con el documental sueco Historia: Puntadas para los sami, de Thomas Jackson, que está centrado en la artista y activista sami Britta Marakatt-Labba.

Los boletos están disponibles al precio regular ($70 la entrada general y $40 estudiantes, maestrxs y adultxs mayores) y pueden adquirirse tanto en taquillas como en línea, a través del sitio oficial de la Cineteca.

Comedia, maternidad, animación y más

El Festival de Cine Europeo 2025 apuesta por la diversidad de géneros, culturas y temáticas. Entre las películas destacadas se encuentran:

Roise y Frank (Irlanda, 2022): una comedia entrañable sobre segundas oportunidades, la pérdida y la reencarnación.

Animal (Grecia-Austria, 2023): un retrato crudo del turismo masivo y la precariedad laboral en el Mediterráneo.

El silencio de María (Letonia-Lituania, 2024): una historia basada en hechos reales sobre represión, maternidad y arte en tiempos del régimen soviético.

Prohibido a los perros y a los italianos (Francia, 2022): una película animada en stop-motion que retrata la migración familiar a inicios del siglo XX.

Las cuatro almas del coyote (Hungría, 2023): animación sobre cosmogonía indígena, premiada en Annecy.

Recuerde parpadear (Lituania, 2022): un drama sobre tensiones interculturales en una familia adoptiva.

Jippie No More! (Países Bajos, 2023): musical coming-of-age con toques de humor y ternura adolescente.

Además de las proyecciones, el festival incluirá charlas con cineastas invitadxs, conversatorios sobre los temas sociales abordados en las películas, y eventos especiales en colaboración con las embajadas europeas.

Una experiencia cinematográfica diversa e inclusiva

Este festival no sólo busca entretener, sino también abrir diálogos sobre la diversidad, la migración, la memoria histórica, el cambio climático y los derechos humanos, a través de miradas cinematográficas innovadoras. Esta edición reafirma el compromiso de la Unión Europea y la Cineteca Nacional con la promoción del cine como herramienta de entendimiento cultural. Una cita imperdible para quienes buscan historias que trascienden fronteras y se convierten en espejos de nuestras realidades compartidas.

*Texto adaptado para Chilango Diario