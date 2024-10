Lucybell vuelve a la CDMX para presentar su tour Sesión 3000

Los integrantes de la banda chilena nos adelantaron lo que podemos esperar de su concierto este 26 de octubre

Por Claudia González Alvarado*

La Ciudad de México fue hogar de Lucybell por dos años. Claudio, Cote y Eduardo le guardan especial cariño y no pueden esperar a traer su gira Sesión 3000 y complacer a sus fieles fans chilangxs con sus hits y varias rolas nuevas.

Con 33 años de carrera, la banda tiene una amplia discografía, así que busca cómo presentar sus shows de manera diferente. Y este 26 de octubre en el Auditorio BB no será la excepción, además del día 25 en Guadalajara, Jalisco.

“Son muchas canciones, muchos discos, y con cuatro canciones nuevas. Es muy extraño que una banda esté estrenando cuatro canciones en su repertorio (en vivo), pero hay una energía muy rica en la banda y estamos siguiendo un setlist supersólido. Está muy intenso el concierto”, dice José Miguel “Cote” Foncea.

“Para la tranquilidad del fanático en México, estamos trabajando un setlist que tiene canciones que son joyas que no hemos tocado en México en mucho tiempo. Por lo tanto, esa gente que va a ir al concierto va a estar sorprendida con algunos regalos que van a tener, y van a ser realmente históricos. Y las cuatro canciones nuevas que nos tienen muy contentos”, agrega el baterista de Lucybell.

La banda trae rolas nuevas

Y, ¿qué onda con esas cuatro canciones nuevas? Para comenzar, ya las estrenaron en los conciertos en su país. Claudio Valenzuela, vocalista, cuenta cómo salieron: sin planear gran cosa, apartaron un tiempo en su agenda para irse al estudio, y salieron casi 10 rolas de las que eligieron cuatro.

“Son canciones que tienen una madurez diferente al disco anterior, son súper de trío, mucho más crudas. Y también tienen que ver un poco con Sesión 3000”, dice.

Los títulos son “De este amor no sabes huir”, “Instinto”, “Pez sin auxilio” y “Tu espíritu”. La primera ya salió de manera oficial, es un rock con cuerdas y piano que muestra bien la intensidad de Lucybell y que la banda no ha perdido el toque.

Estas rolas y el show completo del Teatro Municipal de Santiago en julio pasado, saldrán pronto en el disco en vivo de esta gira. Y también ya viene un documental.

Para Lucybell, volver a la CDMX es volver a casa

Además de la emoción por tocar Sesión 3000, los Lucybell no pueden esperar a volver a comer comida mexicana en la capital chilanga, donde vivieron dos años. “Lo primero (al llegar) es comer. Unos buenos tacos, el chile relleno me encanta, un buen mole. Me encanta el picante”, asegura Claudio.

Cote, por su parte, confiesa que “era el gallina McFly de la banda, ahora me gusta de todo”. Y se le hace agua la boca cuando ve un trompo al pastor. Además, habla con cariño de la colonia Condesa, pues vivieron por el Parque España. Así que caminar por ahí y Chapultepec siempre les trae buenos recuerdos. “La ciudad es muy viva, tiene muchos lugares hermosos”, afirma.

Claudio agrega que, en su caso, “el Museo de Antropología es un lugar mágico” al que ha ido varias veces. Y está listo para volver a sacar frases chilangas que se le quedaron como: “Chido, güey. Es de poca madre, güey. Y otras que no se pueden decir”, confiesa entre carcajadas mientras intenta imitar nuestra tonada.

Historia rockera

La banda chilena de rock alternativo se formó en 1991. Su primera producción de 1995, Peces, los llevó a obtener el disco de oro a sólo seis meses de su lanzamiento; cuatro meses más tarde, llegó el disco de platino. Los temas “Vete” y “Cuando Respiro En Tu Boca” se convirtieron en los favoritos del público.

Si te late Lucybell, ya lo sabes, tendrá concierto el 26 de octubre en el Auditorio BB de la CDMX (Tlaxcala 160, col. Hipódromo); boletos en Ticketmaster.

$488 a $976 es el costo del boleto para ver a Lucybell

*Texto adaptado para + Chilango