Platicamos con Scarlet Gruber, Cassandra Sánchez Navarro y Azul Guaita sobre sus personajes en los nuevos episodios de esta serie

Por Liz Basaldúa*

¿Qué se siente interpretar a una mujer para quien matar es la única forma de sobrevivir? La respuesta no es sencilla, pero es urgente. Mujeres Asesinas estrena su tercera temporada este 16 de mayo en VIX, y lo hace con más crudeza, más dolor y, sobre todo, más verdad. No se trata de glorificar la violencia, sino de mirarla de frente cuando es la consecuencia de un sistema que no escucha, no protege, no salva.

La serie, basada en el libro de Marisa Grinstein, presenta una nueva colección de casos reales transformados en ficción. Cada episodio retrata a una mujer empujada al límite por abusos, impunidad o abandono. Cada historia es un espejo roto.

Durante una entrevista con Chilango, las actrices compartieron el peso emocional que implicó encarnar estas vidas. Cassandra Sánchez Navarro, quien interpreta a Adriana, señaló: “No nos enseñan a defendernos, a gritar, a enojarnos. Siempre es ‘ya, ya, ya’, ‘ponte una falda más larga’, ‘no salgas sola’. Pero nadie le enseña a la sociedad que debe dejar de violentar”.

Sánchez Navarro, que da vida a una madre atrapada con sus hijos en un hogar marcado por el narcomenudeo y la violencia, confesó que su inspiración surgió de un video real. “Una mujer, frente a su agresor en una corte, saca una pistola y lo mata. Me impactó. Esa mujer me cambió la vida. Le mandé el video al productor y me contestó con el guión de mi episodio. Me dio piel chinita, nunca había visto ese dolor”.

El miedo no es sólo un elemento narrativo. “Mi personaje tenía miedo de ir a la policía porque sabía que estaban involucrados. La misma gente que debería protegerla”, compartió otra de las actrices. “Y eso es real. Eso pasa”.

¿Qué veremos en Mujeres Asesinas 3?

La temporada abre con Adriana (Sánchez Navarro), quien después de años de abusos decide asesinar a su esposo. Le sigue Raquel (Bárbara de Regil), una madre que descubre que su hijo fue abusado sexualmente por un familiar. Su respuesta: justicia con sus propias manos.

Fátima (Yare Santana) vive una relación sadomasoquista que la arrastra al borde del colapso. Pilar (Angelique Boyer) finge un embarazo, adopta al hijo de su asistente y se enfrenta a un chantajista que amenaza con revelar todo.

Nayeli (Scarlet Gruber) es secuestrada y abusada desde niña. Marta (Eileen Yañez), exconvicta, enfrenta al abusador de su hija. Kenya (Mar Sordo), embarazada y sola, se encuentra atrapada con un hombre con delirios mesiánicos. Anabel (Azul Guaita), víctima de violación por parte de su padrastro, toma justicia en sus propias manos junto a una red feminista.

La pregunta que atraviesa todos los testimonios es tan simple como brutal: ¿Qué le dirías a las mujeres que viven algo similar? Y tú, que lees esta nota o ves la serie, ¿qué harías si nadie te cree, si nadie te escucha?

“Que no tengan miedo”, respondió Cassandra. “Lo peor que puedes hacer es aceptar. Por culpa, por miedo, por el qué dirán. Pero el miedo se va cuando entiendes que nadie más va a ayudarte si no haces algo por ti”.

“Muchas veces necesitas verte reflejada en algo externo para darte cuenta de que estás en peligro”, comentó Scarlet Gruber. “Ojalá esta serie sirva como espejo para que una mujer se levante, diga ‘ya basta’, y busque ayuda”, advirtió.

Fechas de estreno de cada episodio

Mujeres Asesinas 3 ya está disponible en VIX. Los dos primeros episodios se estrenaron el 16 de mayo. Aquí la lista completa:

Episodio 1: “Adriana”, con Cassandra Sánchez Navarro – 16 de mayo

“Esta serie no da soluciones, pero al menos pone los temas sobre la mesa” Scarlet Gruber, actriz

*Texto adaptado para Chilango Diario